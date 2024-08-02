Истребители Су-35С ВКС России дежурят над нейтральными водами Черного моря

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Сообщается, что летчики вышли на круглосуточное боевое дежурство.

Нашей задачей является патрулирование нейтральных вод Черного моря и недопущение нарушения границы. Также при этом несём круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении воздушной цели, докладываем на пункт управления, где принимается решение об уничтожении данной цели или взятии ее на сопровождение, – рассказал летчик Су-35С.

Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Первый полет датируется еще 1992 годом, но тогда серийное производство самолетов не началось из-за экономических проблем. Только в сентябре 2017 года истребитель Су-35С принят на вооружение ВКС России.

Су-35С предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Самолет оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм (боезапас – 150 патронов), имеет 12 узлов подвески для бомб и ракет.

Истребитель может нести управляемые ракеты типа «воздух – воздух» и «воздух – поверхность», неуправляемые ракеты, авиабомбы различных калибров. Радиолокационная станция «Ирбис» способна обнаруживать и сопровождать до 30 целей, выдавая целеуказание на восемь из них. РЛС обнаруживает крупные воздушные, наземные и надводные объекты на дальности 400 километров, а малозаметные аппараты – до 90 километров. Максимальная скорость Су-35С – 2500 км/ч, максимальная дальность полета – 3 600 км, «потолок» высоты – 18 км, боевая нагрузка – 8 тонн.

Одной из главных особенностей истребителя Су-35С являются его двигатели с изменяемым вектором тяги, что позволяет самолету разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости. Ни один из существующих на сегодняшний день истребителей четвертого и пятого поколений не способен выполнить такой маневр (неофициальное название –»блинчик»). По ряду характеристик Су-35С приближен к истребителям пятого поколения, с некоторыми из которых он вполне может сражаться на равных и даже превосходить. Чаще всего виртуальным противником Су-35С выступает всего одна модель – американский F-22 «Raptor».

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