IT-ипотека: что нужно о ней знать в 2024 году

ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 1 IT-ипотека: что это
- 2 Кто может взять IT-ипотеку: требования к заемщикам
- 3 Стаж
- 4 Возраст
- 5 Место работы
- 6 Уровень доходов в разных городах
- 7 Условия в 2024 году для оформления IT-ипотеки
- 8 До какого года действует IT-ипотека
- 9 Максимальная сумма IT-ипотеки
- 10 Первоначальный взнос на IT-ипотеку
- 11 Что можно оформить на IT-ипотеку
- 12 В каких банках можно взять IT-ипотеку
- 13 Алгоритм действий для получения IT-ипотеки
- 14 Важные вопросы по IT-ипотеке
- 15 Как изменится процентная ставка, если заемщик сменит место работы
- 16 Что будет, если после оформления кредита у компании будет отозвана аккредитация
- 17 Можно ли с помощью IT-ипотеки рефинансировать кредиты
- 18 Можно ли взять IT-ипотеку, если в собственности уже есть другое жилье
- 19 Будут ли продлевать IT-ипотеку
IT-ипотека: что это
Льготную ипотечную программу для IТ-специалистов запустили в мае 2022 года. Ее цель, напоминает «Российская газета», заключается в поддержке технологического сектора и формировании комфортных условий для айтишников. Позднее правительство по предложению Минцифры изменило ее условия.
Различные меры поддержка айтишников, в том числе IT-ипотека, в России действуют не первый год. Специалисты активно пользуются ими: так, по данным Минцифры, с мая прошлого года в стране было выдано свыше 50 тысяч кредитов по этой программе. В апреле Правительство одобрило увеличение кредитного лимита до 700 млрд рублей — это позволит дополнительно поддержать порядка 15 тысяч специалистов.
Кто может взять IT-ипотеку: требования к заемщикам
IT-ипотека выдается под 5% годовых. При этом регионы по собственной инициативе смогут понизить эту ставку. Для оформления льготного кредита к заемщикам есть ряд требований.
Стаж
Для того, чтобы заемщик смог оформить IT-ипотеку, он должен проработать в аккредитованной IT-компании минимум три месяца.
Важно! Заемщику не обязательно находиться на должности, связанной с информационными технологиями, — программа распространяется и на бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам, кадровиков и других сотрудников.
Кроме того, банки не могут предъявлять требования к образованию заемщика.
Возраст
На соответствующую льготу могут рассчитывать россияне в возрасте от 18 до 50 лет включительно.
Место работы
Взять льготную ипотеку могут не все айтишники. Важное условие здесь — организация, в которой трудится специалист, должна входить в перечень аккредитованных IT-компаний. Для того, чтобы проверить это, достаточно зайти на портал «Госуслуги» и вбить в специальном разделе ИНН или название компании.
Там уточняется, что изменения в реестр аккредитованных организаций с 2021 года вносятся автоматически на основании сведений о компании, представленных в ЕГРЮЛ и на «Госуслугах». Руководству при реорганизации бизнеса необходимо вносить новую информацию о нем в реестр, старую же нужно аннулировать.
IT-ипотека для айтишников выдается банками на срок до 30 лет. Однако после ее оформления специалисту необходимо проработать в аккредитованной компании на протяжении пяти лет.
При этом взять соответствующий кредит граждане могут только один раз.
Уровень доходов в разных городах
Уровень доходов заемщиков до 35 лет для оформления IT-ипотеки значения не имеет — такие правила были введены осенью 2023 года.
Что касается заемщиков старше 36 лет, то для них действуют другие условия.
Имейте в виду, что эти цифры доходов — именно условие выдачи кредита по льготной программе для айтишников.
Банк же в любом случае будет оценивать платежеспособность заемщика.
Также важно обратить внимание на адрес регистрации компании — он может не совпадать с фактическим адресом офиса.
Условия в 2024 году для оформления IT-ипотеки
До какого года действует IT-ипотека
IT-ипотека действует до конца 2024 года.
Максимальная сумма IT-ипотеки
Максимальная сумма льготной ипотеки для IT-специалистов зависит от места покупки квартиры:
- В регионе, где население составляет менее одного миллиона человека, она равняется 9 млн рублей;
- В регионе с населением более одного миллиона — 18 млн рублей.
Вместе с тем у заемщиков есть возможность повысить эту сумму до 15-30 млн рублей. Однако в таком случае потребуется согласие самого застройщика. Увеличить ее можно и за счет взятия денег «сверх порога» под рыночный процент.
Точно определить сумму, которая доступна для отдельного региона, тоже можно на портале государственных услуг.
Первоначальный взнос на IT-ипотеку
Минимальный первоначальный взнос на IT-ипотеку начинается от 20%.
В качестве него у заемщиков есть возможность использовать материнский капитал, но тогда потребуется позже выделить детям долю собственности в недвижимости.
Что можно оформить на IT-ипотеку
IT-ипотеку можно взять на разные виды недвижимости.
При этом заключать договоры с управляющими компаниями инвестиционных фондов и физическими лицами, незарегистрированными в качестве ИП, нельзя.
Также недоступна IT-ипотека на вторичку.
В каких банках можно взять IT-ипотеку
Взять IT-ипотеку можно не во всех банках. Но их довольно много — в апреле 2024 года кредиты по этой программе выдавали порядка 50 кредитных организаций.
Уточнить, какие банки могут выдать кредит, можно также на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ipoteka.
Ряд банков предлагает специальные условия: речь, в частности, идет о различных скидках при оформлении страховок.
Алгоритм действий для получения IT-ипотеки
1. Шаг первый: собираем документы. Для оформления IT-ипотеки в первую очередь нужно собрать пакет документов.
Однако банк можно запросить и другие бумаги — их список нужно уточнить у представителей конкретной организации.
2. Шаг второй: подаем документы. Сделать это можно как в самом офисе, так и дистанционно, — у большинства банков есть такая услуга.
3. Ждем результата. Срок обработки документов, как правило, составляет пять рабочих дней.
Важные вопросы по IT-ипотеке
Как изменится процентная ставка, если заемщик сменит место работы
В случае, когда заемщик меняет место работы, льготная ставка в размере до 5% продолжает действовать только полгода, после чего она увеличивается до ключевой, которая действовала на момент его увольнения, и к ней добавляется 1,5 п.п. Если же айтишник взял кредит на строительство своего дома, то ставка поднимется на 3,5 п.п. Эти правила распространяются на тех, кто оформил субсидирование с 23 декабря 2023 года.
Однако, если новым местом трудоустройства в течение шести месяцев после увольнения станет IT-компания, также входящая в перечень аккредитованных, то ставка будет сохранена.
Вместе с тем заемщик должен каждые шесть месяцев подтверждать актуальное место работы — это предусмотрено кредитным договором.
Что будет, если после оформления кредита у компании будет отозвана аккредитация
Если IT-компания, в которой работал айтишник, после оформления кредита будет исключена из списка аккредитованных организаций, то льготная ставка останется прежней.
Можно ли с помощью IT-ипотеки рефинансировать кредиты
Рефинансирование старого кредита через программу для IT-специалистов невозможно. При этом кредит, оформленный в рамках нее, гражданин может пересмотреть на условиях других льготных и рыночных программ. Возможно, они окажутся выгоднее.
Можно ли взять IT-ипотеку, если в собственности уже есть другое жилье
Российские айтишники могут взять IT-ипотеку, даже если у них уже есть жилье. Более того, льгота доступна даже тем, кто выплачивает ипотеку по другой программе: например, по ипотеке с государственной поддержкой.
Главное условие здесь — дохода заемщика должно хватать на ежемесячные платежи по всем кредитам.
Будут ли продлевать IT-ипотеку
Продлевать IT-ипотеку власти, скорее всего, не будут, однако ожидается, что помощь айтишникам продолжится — сейчас государство готовит программу адресной ипотеки, в которую предположительно войдут и IT-специалисты.
источник: «Российская газета»
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