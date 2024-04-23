IT-ипотека: что нужно о ней знать в 2024 году

Льготную ипотечную программу для IТ-специалистов запустили в мае 2022 года. Ее цель, напоминает «Российская газета», заключается в поддержке технологического сектора и формировании комфортных условий для айтишников. Позднее правительство по предложению Минцифры изменило ее условия.

Различные меры поддержка айтишников, в том числе IT-ипотека, в России действуют не первый год. Специалисты активно пользуются ими: так, по данным Минцифры, с мая прошлого года в стране было выдано свыше 50 тысяч кредитов по этой программе. В апреле Правительство одобрило увеличение кредитного лимита до 700 млрд рублей — это позволит дополнительно поддержать порядка 15 тысяч специалистов.

Кто может взять IT-ипотеку: требования к заемщикам

IT-ипотека выдается под 5% годовых. При этом регионы по собственной инициативе смогут понизить эту ставку. Для оформления льготного кредита к заемщикам есть ряд требований.

Стаж

Для того, чтобы заемщик смог оформить IT-ипотеку, он должен проработать в аккредитованной IT-компании минимум три месяца.

Важно! Заемщику не обязательно находиться на должности, связанной с информационными технологиями, — программа распространяется и на бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам, кадровиков и других сотрудников.

Кроме того, банки не могут предъявлять требования к образованию заемщика.

Возраст

На соответствующую льготу могут рассчитывать россияне в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

Место работы

Взять льготную ипотеку могут не все айтишники. Важное условие здесь — организация, в которой трудится специалист, должна входить в перечень аккредитованных IT-компаний. Для того, чтобы проверить это, достаточно зайти на портал «Госуслуги» и вбить в специальном разделе ИНН или название компании.

Там уточняется, что изменения в реестр аккредитованных организаций с 2021 года вносятся автоматически на основании сведений о компании, представленных в ЕГРЮЛ и на «Госуслугах». Руководству при реорганизации бизнеса необходимо вносить новую информацию о нем в реестр, старую же нужно аннулировать.

IT-ипотека для айтишников выдается банками на срок до 30 лет. Однако после ее оформления специалисту необходимо проработать в аккредитованной компании на протяжении пяти лет.

При этом взять соответствующий кредит граждане могут только один раз.

Уровень доходов в разных городах

Уровень доходов заемщиков до 35 лет для оформления IT-ипотеки значения не имеет — такие правила были введены осенью 2023 года.

Что касается заемщиков старше 36 лет, то для них действуют другие условия.

Юлия Гуреева, Александр Чистов

Имейте в виду, что эти цифры доходов — именно условие выдачи кредита по льготной программе для айтишников.

Банк же в любом случае будет оценивать платежеспособность заемщика.

Также важно обратить внимание на адрес регистрации компании — он может не совпадать с фактическим адресом офиса.

Условия в 2024 году для оформления IT-ипотеки

До какого года действует IT-ипотека

IT-ипотека действует до конца 2024 года.

Максимальная сумма IT-ипотеки

Максимальная сумма льготной ипотеки для IT-специалистов зависит от места покупки квартиры:

В регионе, где население составляет менее одного миллиона человека, она равняется 9 млн рублей;

В регионе с населением более одного миллиона — 18 млн рублей.

Вместе с тем у заемщиков есть возможность повысить эту сумму до 15-30 млн рублей. Однако в таком случае потребуется согласие самого застройщика. Увеличить ее можно и за счет взятия денег «сверх порога» под рыночный процент.

Точно определить сумму, которая доступна для отдельного региона, тоже можно на портале государственных услуг.

Первоначальный взнос на IT-ипотеку

Минимальный первоначальный взнос на IT-ипотеку начинается от 20%.

В качестве него у заемщиков есть возможность использовать материнский капитал, но тогда потребуется позже выделить детям долю собственности в недвижимости.

Что можно оформить на IT-ипотеку

IT-ипотеку можно взять на разные виды недвижимости.

Юлия Гуреева, Александр Чистов

При этом заключать договоры с управляющими компаниями инвестиционных фондов и физическими лицами, незарегистрированными в качестве ИП, нельзя.

Также недоступна IT-ипотека на вторичку.

В каких банках можно взять IT-ипотеку

Взять IT-ипотеку можно не во всех банках. Но их довольно много — в апреле 2024 года кредиты по этой программе выдавали порядка 50 кредитных организаций.

Уточнить, какие банки могут выдать кредит, можно также на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ipoteka.

Ряд банков предлагает специальные условия: речь, в частности, идет о различных скидках при оформлении страховок.

Алгоритм действий для получения IT-ипотеки

1. Шаг первый: собираем документы. Для оформления IT-ипотеки в первую очередь нужно собрать пакет документов.

Фото: Юлия Гуреева, Александр Чистов

Однако банк можно запросить и другие бумаги — их список нужно уточнить у представителей конкретной организации.

2. Шаг второй: подаем документы. Сделать это можно как в самом офисе, так и дистанционно, — у большинства банков есть такая услуга.

3. Ждем результата. Срок обработки документов, как правило, составляет пять рабочих дней.

Важные вопросы по IT-ипотеке

Как изменится процентная ставка, если заемщик сменит место работы

В случае, когда заемщик меняет место работы, льготная ставка в размере до 5% продолжает действовать только полгода, после чего она увеличивается до ключевой, которая действовала на момент его увольнения, и к ней добавляется 1,5 п.п. Если же айтишник взял кредит на строительство своего дома, то ставка поднимется на 3,5 п.п. Эти правила распространяются на тех, кто оформил субсидирование с 23 декабря 2023 года.

Однако, если новым местом трудоустройства в течение шести месяцев после увольнения станет IT-компания, также входящая в перечень аккредитованных, то ставка будет сохранена.

Вместе с тем заемщик должен каждые шесть месяцев подтверждать актуальное место работы — это предусмотрено кредитным договором.

Что будет, если после оформления кредита у компании будет отозвана аккредитация

Если IT-компания, в которой работал айтишник, после оформления кредита будет исключена из списка аккредитованных организаций, то льготная ставка останется прежней.

Можно ли с помощью IT-ипотеки рефинансировать кредиты

Рефинансирование старого кредита через программу для IT-специалистов невозможно. При этом кредит, оформленный в рамках нее, гражданин может пересмотреть на условиях других льготных и рыночных программ. Возможно, они окажутся выгоднее.

Можно ли взять IT-ипотеку, если в собственности уже есть другое жилье

Российские айтишники могут взять IT-ипотеку, даже если у них уже есть жилье. Более того, льгота доступна даже тем, кто выплачивает ипотеку по другой программе: например, по ипотеке с государственной поддержкой.

Главное условие здесь — дохода заемщика должно хватать на ежемесячные платежи по всем кредитам.

Будут ли продлевать IT-ипотеку

Продлевать IT-ипотеку власти, скорее всего, не будут, однако ожидается, что помощь айтишникам продолжится — сейчас государство готовит программу адресной ипотеки, в которую предположительно войдут и IT-специалисты.

источник: «Российская газета»