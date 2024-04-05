ИТ-кластер ITPARK.RU в Севастополе открывает летнюю площадку

Технологичный кластер ITPARK.RU, развиваясь в Севастополе с 2015 года, занимает уже 8000 кв.м. и стал точкой притяжения и местом формирования ИТ-сообщества. 5 апреля ITPARK.RU открывает летнюю террасу, которая является продолжением инновационного внутреннего пространства, служащего местом работы и отдыха передовых компаний полуострова, вносящих свой вклад в развитие ИТ-технологий региона.

ITPARK.RU — это не просто офисные пространства. Это место притяжения для наших резидентов, гостей и жителей Севастополя. Мы формируем актуальную повестку, предлагая различные образовательные и развлекательные мероприятия. Уверен, что летняя терраса ITPARK.RU станет любимым местом для деловых встреч и досуга жителей и гостей Севастополя. Терраса пространства расположена так, что ни шум дороги, ни суета прохожих улиц не отвлекают ни от работы, ни от деловых и личных встреч. На вечерних мероприятиях царит непринужденная атмосфера, способствующая неформальному общению, — отмечает генеральный директор ITPARK.RU Дмитрий Зеленский.

5 апреля в 18:00 в рамках торжественного открытия выступит кавер-бенд «DoFaMin» с классическим и современным рок-репертуаром. В кафе будет представлено специальное меню от шеф-повара, а также традиционное блюдо мероприятий ИТ-кластера – мидии по фирменному рецепту, крафтовое пиво собственной ИТ-пивоварни «ITCOLON».

В новом сезоне афиша летней площадки PROзавтрака будет насыщена событиями, информация о новых мероприятиях будет появляться в социальных сетях. Участие в мероприятиях бесплатно для резидентов. Резидентом может стать не только сотрудник компании, работающей в пространстве ITPARK.RU, но и посетители коворкинга. Для горожан участие возможно при приобретении билета .

Адрес проведения: ITPARK.RU, кафе PROзавтрак, г.Севастополь, ул. Руднева, 41, обратная сторона здания «Одеколон».