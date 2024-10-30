ИТ Парк в Севастополе заявил о старте второго этапа акселератора «КиберРой»

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» и Севастопольский государственный университет запускают второй этап акселератора «Кибер-рой». 31 октября 2024 г. в кафе PROзавтрак состоится мастер-класс по построению воронок продаж. На нем участники обсудят пути потребителей из разных целевых аудиторий с момента привлечения внимания до совершения покупки.

Программа мастер-класса включает четыре блока: типы воронок продаж и их ключевые особенности (B2B, B2C, B2G), основные этапы воронки и стратегии для каждого этапа, практические кейсы и упражнения для закрепления знаний, метрики и автоматизация для повышения эффективности. Акселератор «КиберРой» реализуется по Федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на включение представителей университетского сообщества в предпринимательскую деятельность в рамках достижения национальных целей развития России.

Акселератор стартовал в апреле этого года. За это время в стенах ИТ Парка прошел ряд мастер-классов и лекций, как для обучающихся СевГУ, так и для всех желающих повысить свой предпринимательский потенциал. По итогам первого этапа во второй прошло 30 команд, 10 из которых смогут проявить себя в финале. «ИТ ПАРК РУС» и Севастопольский государственный университет проводят совместные интенсивы на постоянной основе. Так, в 2022 г. прошел акселератор «Забава», ставший частью экосистемы развития блокчейн-технологий, – рассказал генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

Экспертом мастер-класса по построению воронок продаж станет маркетолог, коуч и эксперт по продажам Дарья Боронез. Она помогала развиваться стартапам и крупным компаниям, создавая для них эффективные каналы взаимодействия с клиентами. Дарья также автор методик по персонализированным продажам, спикер деловых конференций.

Участие в мастер-классе бесплатное с предварительной регистрацией . Время проведения с 9:30 до 11:00. Следующее мероприятие второго этапа акселератора состоится 4 ноября. Это будет мастер-класс «Подать себя, «продать» себя».

источник: пресс-служба Технопарка «ИТ ПАРК РУС»

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