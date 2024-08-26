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Итог летней недели в Севастополе — три человека утонули
фото: pikist.com

Итог летней недели в Севастополе — три человека утонули

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 26.08.2024

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе озвучили такую информацию — трое человек погибли на воде в Севастополе на минувшей неделе:

  • вблизи улицы Щитовая в море обнаружили тело женщины;
  • в Балаклаве из воды в районе набережной Назукина подняли тело мужчины;
  • ещё один человек утонул в районе улицы Катерная.

С начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде. Погибли 12 человек. Спасены трое, в том числе 1 ребёнок.

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 МЧС России напоминает:

  • алкоголь и купание в море несовместимы!
  • не ходи на пляж в одиночку!
  • не заплывай на глубину!
  • не заходи в воду, если видишь большие волны!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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