Итог летней недели в Севастополе — три человека утонули

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе озвучили такую информацию — трое человек погибли на воде в Севастополе на минувшей неделе:

вблизи улицы Щитовая в море обнаружили тело женщины;

в Балаклаве из воды в районе набережной Назукина подняли тело мужчины;

ещё один человек утонул в районе улицы Катерная.

С начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде. Погибли 12 человек. Спасены трое, в том числе 1 ребёнок.

МЧС России напоминает:

алкоголь и купание в море несовместимы!

не ходи на пляж в одиночку!

не заплывай на глубину!

не заходи в воду, если видишь большие волны!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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