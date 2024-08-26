Итог летней недели в Севастополе — три человека утонули

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе озвучили такую информацию — трое человек погибли на воде в Севастополе на минувшей неделе:
- вблизи улицы Щитовая в море обнаружили тело женщины;
- в Балаклаве из воды в районе набережной Назукина подняли тело мужчины;
- ещё один человек утонул в районе улицы Катерная.
С начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде. Погибли 12 человек. Спасены трое, в том числе 1 ребёнок.
МЧС России напоминает:
- алкоголь и купание в море несовместимы!
- не ходи на пляж в одиночку!
- не заплывай на глубину!
- не заходи в воду, если видишь большие волны!
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе