Итоги 2021-го: куда ездили на поездах по России и за рубеж и сколько платили за билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о самых популярных ж/д направлениях в 2021 году. Средний чек за поездку по России на поезде, по предварительным данным, составил 2 128 рублей за билет в одну сторону, это на 6% больше, чем было в 2020 году.

В 2021 году мы наблюдали плавное восстановление рынка железнодорожных перевозок. Относительно 2020 года рост пассажиропотока на маршрутах дальнего следования составил 36% за 11 месяцев, но при этом показатели всё ещё ниже допандемийного 2019 года примерно на 20%. В течение этого года было видно влияние «волн» заболеваемости на спрос на билеты, но оно стало уже не таким драматичным, как в первый год пандемии. Сейчас каждая «волна» заболеваемости снижает спрос, по примерным оценкам, не более чем на 5-15% от «нормального». Но при этом мы видим, что из-за неопределённости люди стараются не торопиться с покупкой билетов и делают это ближе к дате поездки, — цитирует пресс-служба руководителя направления «ЖД билеты» Туту.ру Александра Сисёва.

Куда ездили на поездах по России. Топ-20 популярных направлений в 2021 году

Направление Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 202- Средний чек в одну сторону, 2020 Динамика среднего чека Москва — Санкт-Петербург 1 1 10,6% 10,7% 2690 2917 +8% Москва — Нижний Новгород 2 2 2,0% 2,1% 1691 1616 -4% Москва — Брянск 3 3 1,4% 1,4% 813 863 +6% Сочи — Краснодар 14 4 0,9% 1,3% 852 834 -2% Москва — Владимир 4 5 1,3% 1,2% 965 1041 +8% Москва — Казань 8 6 1,1% 1,2% 2558 2740 +7% Москва — Ярославль 6 7 1,2% 1,2% 874 948 +8% Москва — Тула 5 8 1,2% 1,1% 564 705 +25% Москва — Воронеж 9 9 1,1% 1,1% 1625 1757 +8% Москва — Рязань 10 10 1,0% 1,0% 688 770 +12% Москва — Смоленск 11 11 1,0% 1,0% 856 897 +5% Москва — Белгород 12 12 1,0% 0,9% 1967 1998 +2% Москва — Иваново 7 13 1,2% 0,9% 826 1038 +26% Краснодар — Адлер 18 14 0,6% 0,9% 946 960 +1% Москва — Курск 15 15 0,9% 0,8% 1415 1502 +6% Москва — Саратов 16 16 0,8% 0,7% 2443 2602 +7% Москва — Калуга 19 17 0,6% 0,7% 616 685 +11% Санкт-Петербург — Псков 13 18 0,9% 0,7% 619 743 +20% Москва — Орёл 17 19 0,7% 0,7% 1069 1085 +1% Москва — Анапа 26 20 0,5% 0,5% 4138 4309 +4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, чаще всего в 2021 году путешествовали на поездах между Москвой и Санкт-Петербургом. Для поездки между двумя столицами оформлялся примерно каждый десятый билет (10,7%). На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород, также в топ-5 входят направления Москва — Брянск, Сочи — Краснодар и Москва — Владимир.

Кроме того, у путешественников из Москвы в список популярных ж/д направлений в 2021 году вошли Казань, Ярославль, Тула, Воронеж, Рязань, Смоленск, Белгород, Иваново, Курск, Калуга, Саратов, Орел и Анапа. А у путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, были востребованы поездки в Псков. Также в топ-20 популярных ж/д направлений по итогам 2021 года вошел маршрут Краснодар — Адлер.

Александр Сисёв, руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру: «В следующем году мы ждём, что рынок продолжит восстановление, но, скорее всего, процесс будет идти плавно, и в 2022 году перевозки ещё не вернутся на уровень 2019 года. На восстановление будет влиять эпидемиологическая обстановка, уровень вакцинации. Также отдельно стоит отметить инициативу по проверке QR-кодов на транспорте. Мы ожидаем, что это может негативно сказаться на спросе на ж/д билеты, но, скорее всего, эффект будет умеренным.

При этом мы ждём очень «жаркое» лето. Этот год показал, что поездки в летний период люди не готовы отменять, они активно пользуются железнодорожным транспортом. Спрос на летний внутренний туризм, вероятно, будет довольно высоким, причём не только на южных направлениях. Сейчас становятся довольно популярными непродолжительные поездки в крупные соседние города, например, из Москвы — в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и так далее. На таких направлениях обычно есть комфортные поезда по доступным ценам».

Как изменились цены на ж/д билеты по России

Средний чек за поездку по России на поезде, по предварительным данным, составляет 2 128 рублей за билет в одну сторону, это на 6% больше, чем было в 2020 году. При этом динамика разнонаправленная: есть немало направлений, где средний чек за год подрос, и есть направления с существенным сокращением среднего чека. На большинстве из топ-20 популярных направлений аналитики Туту.ру фиксируют незначительную динамику среднего чека, в пределах 2-8%.

Александр Сисёв, руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру: «Небольшое общее повышение цен на билеты в 2021 году, скорее всего, связано с ростом спроса ближе к дате поездки — из-за поездов с динамическим ценообразованием. Предположительно, в следующем году ситуация сохранится. Поэтому общий совет тем, кто хочет сэкономить, — планировать поездку заранее, так цена практически всегда будет ниже. Также из-за отмены регулирования тарифов в следующем году могут быть проиндексированы тарифы в плацкартных и общих вагонах».

Наиболее заметно снизились средние чеки в 2021 году на направлениях:

Пермь — Екатеринбург (-22%, с 1 246 до 977 рублей)

Курган — Екатеринбург (-22%, с 821 до 638 рубля)

Шадринск — Екатеринбург (-22%, с 537 до 420 рублей)

Кунгур — Екатеринбург (-19%, с 813 до 655 рублей)

Рубцовск — Новосибирск (-14%, с 1 476 до 1 266 рублей)

Куда ездили на поездах за рубеж

Средний чек за ж/д билет за рубеж составил, согласно предварительным данным, 3 264 рубля, это на 20% меньше, чем в 2020 году. Пока восстановлено ж/д сообщение только с Республикой Беларусь и Абхазией, а также с 12 декабря возобновляется сообщение с Финляндией.

Больше всего поездок совершалось из Москвы в Минск, на это направление приходится 4 из 10 бронирований. На втором по популярности месте направление Санкт-Петербург — Минск.

У путешественников из Москвы, помимо Минска, популярны другие белорусские города: Орша, Брест, Гомель, Могилев и Барановичи. У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Минска, популярностью пользуется Витебск. Также в топ-10 вошли направления Смоленск — Минск и Ростов-на-Дону — Гагра.

Топ-10 популярных зарубежных ж/д направлений в 2021 году

Направление Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2020 Динамика среднего чека Москва — Минск 40,4% 3777 3499 -7% Санкт-Петербург — Минск 6,8% 3617 4376 +21% Москва — Орша 5,0% 2588 2167 -16% Москва — Брест 3,3% 4026 4474 +11% Москва — Гомель 2,8% 3707 3815 +3% Смоленск — Минск 2,4% 1715 1429 -17% Ростов-на-Дону — Гагра 2,1% 2237 2204 -1% Санкт-Петербург — Витебск 2,0% 2800 2958 +6% Москва — Могилёв 1,6% 3158 3007 -5% Москва — Барановичи 1,5% 3519 3753 7%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В конце 2021 года в расписание вернулись поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки. Но из-за ограничений на туристические поездки, необходимости ПЦР-тестирования и различий в признаваемых вакцинах мы на данный момент не ожидаем значительного роста спроса на этом направлении. Что касается остальных международных направлений, то пока сложно давать прогнозы по восстановлению сообщения. Сообщение с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами ближнего зарубежья пока отсутствует, и каких-то новостей о возможных сроках восстановления пока нет, — говорит Александр Сисёв.

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