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Фото: пресс-служба ГСЭ

Итоги 2021-го: куда ездили на поездах по России и за рубеж и сколько платили за билеты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 16.12.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о самых популярных ж/д направлениях в 2021 году. Средний чек за поездку по России на поезде, по предварительным данным, составил 2 128 рублей за билет в одну сторону, это на 6% больше, чем было в 2020 году.

В 2021 году мы наблюдали плавное восстановление рынка железнодорожных перевозок. Относительно 2020 года рост пассажиропотока на маршрутах дальнего следования составил 36% за 11 месяцев, но при этом показатели всё ещё ниже допандемийного 2019 года примерно на 20%. В течение этого года было видно влияние «волн» заболеваемости на спрос на билеты, но оно стало уже не таким драматичным, как в первый год пандемии. Сейчас каждая «волна» заболеваемости снижает спрос, по примерным оценкам, не более чем на 5-15% от «нормального». Но при этом мы видим, что из-за неопределённости люди стараются не торопиться с покупкой билетов и делают это ближе к дате поездки, — цитирует пресс-служба руководителя направления «ЖД билеты» Туту.ру Александра Сисёва.

Куда ездили на поездах по России. Топ-20 популярных направлений в 2021 году

НаправлениеПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 202-Средний чек в одну сторону, 2020Динамика среднего чека
Москва — Санкт-Петербург1110,6%10,7%26902917+8%
Москва — Нижний Новгород222,0%2,1%16911616-4%
Москва — Брянск331,4%1,4%813863+6%
Сочи — Краснодар1440,9%1,3%852834-2%
Москва — Владимир451,3%1,2%9651041+8%
Москва — Казань861,1%1,2%25582740+7%
Москва — Ярославль671,2%1,2%874948+8%
Москва — Тула581,2%1,1%564705+25%
Москва — Воронеж991,1%1,1%16251757+8%
Москва — Рязань10101,0%1,0%688770+12%
Москва — Смоленск11111,0%1,0%856897+5%
Москва — Белгород12121,0%0,9%19671998+2%
Москва — Иваново7131,2%0,9%8261038+26%
Краснодар — Адлер18140,6%0,9%946960+1%
Москва — Курск15150,9%0,8%14151502+6%
Москва — Саратов16160,8%0,7%24432602+7%
Москва — Калуга19170,6%0,7%616685+11%
Санкт-Петербург — Псков13180,9%0,7%619743+20%
Москва — Орёл17190,7%0,7%10691085+1%
Москва — Анапа26200,5%0,5%41384309+4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, чаще всего в 2021 году путешествовали на поездах между Москвой и Санкт-Петербургом. Для поездки между двумя столицами оформлялся примерно каждый десятый билет (10,7%). На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород, также в топ-5 входят направления Москва — Брянск, Сочи — Краснодар и Москва — Владимир.

Кроме того, у путешественников из Москвы в список популярных ж/д направлений в 2021 году вошли Казань, Ярославль, Тула, Воронеж, Рязань, Смоленск, Белгород, Иваново, Курск, Калуга, Саратов, Орел и Анапа. А у путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, были востребованы поездки в Псков. Также в топ-20 популярных ж/д направлений по итогам 2021 года вошел маршрут Краснодар — Адлер.

Александр Сисёв, руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру: «В следующем году мы ждём, что рынок продолжит восстановление, но, скорее всего, процесс будет идти плавно, и в 2022 году перевозки ещё не вернутся на уровень 2019 года. На восстановление будет влиять эпидемиологическая обстановка, уровень вакцинации. Также отдельно стоит отметить инициативу по проверке QR-кодов на транспорте. Мы ожидаем, что это может негативно сказаться на спросе на ж/д билеты, но, скорее всего, эффект будет умеренным.

При этом мы ждём очень «жаркое» лето. Этот год показал, что поездки в летний период люди не готовы отменять, они активно пользуются железнодорожным транспортом. Спрос на летний внутренний туризм, вероятно, будет довольно высоким, причём не только на южных направлениях. Сейчас становятся довольно популярными непродолжительные поездки в крупные соседние города, например, из Москвы — в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и так далее. На таких направлениях обычно есть комфортные поезда по доступным ценам».

Как изменились цены на ж/д билеты по России

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Средний чек за поездку по России на поезде, по предварительным данным, составляет 2 128 рублей за билет в одну сторону, это на 6% больше, чем было в 2020 году. При этом динамика разнонаправленная: есть немало направлений, где средний чек за год подрос, и есть направления с существенным сокращением среднего чека. На большинстве из топ-20 популярных направлений аналитики Туту.ру фиксируют незначительную динамику среднего чека, в пределах 2-8%.

Александр Сисёв, руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру: «Небольшое общее повышение цен на билеты в 2021 году, скорее всего, связано с ростом спроса ближе к дате поездки — из-за поездов с динамическим ценообразованием. Предположительно, в следующем году ситуация сохранится. Поэтому общий совет тем, кто хочет сэкономить, — планировать поездку заранее, так цена практически всегда будет ниже. Также из-за отмены регулирования тарифов в следующем году могут быть проиндексированы тарифы в плацкартных и общих вагонах».

Наиболее заметно снизились средние чеки в 2021 году на направлениях:

  • Пермь — Екатеринбург (-22%, с 1 246 до 977 рублей)
  • Курган — Екатеринбург (-22%, с 821 до 638 рубля)
  • Шадринск — Екатеринбург (-22%, с 537 до 420 рублей)
  • Кунгур — Екатеринбург (-19%, с 813 до 655 рублей)
  • Рубцовск — Новосибирск (-14%, с 1 476 до 1 266 рублей)

Куда ездили на поездах за рубеж

Средний чек за ж/д билет за рубеж составил, согласно предварительным данным, 3 264 рубля, это на 20% меньше, чем в 2020 году. Пока восстановлено ж/д сообщение только с Республикой Беларусь и Абхазией, а также с 12 декабря возобновляется сообщение с Финляндией.

Больше всего поездок совершалось из Москвы в Минск, на это направление приходится 4 из 10 бронирований. На втором по популярности месте направление Санкт-Петербург — Минск.

У путешественников из Москвы, помимо Минска, популярны другие белорусские города: Орша, Брест, Гомель, Могилев и Барановичи. У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Минска, популярностью пользуется Витебск. Также в топ-10 вошли направления Смоленск — Минск и Ростов-на-Дону — Гагра.

Топ-10 популярных зарубежных ж/д направлений в 2021 году

НаправлениеДоля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2020Динамика среднего чека
Москва — Минск40,4%37773499-7%
Санкт-Петербург — Минск6,8%36174376+21%
Москва — Орша5,0%25882167-16%
Москва — Брест3,3%40264474+11%
Москва — Гомель2,8%37073815+3%
Смоленск — Минск2,4%17151429-17%
Ростов-на-Дону — Гагра2,1%22372204-1%
Санкт-Петербург — Витебск2,0%28002958+6%
Москва — Могилёв1,6%31583007-5%
Москва — Барановичи1,5%351937537%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В конце 2021 года в расписание вернулись поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки. Но из-за ограничений на туристические поездки, необходимости ПЦР-тестирования и различий в признаваемых вакцинах мы на данный момент не ожидаем значительного роста спроса на этом направлении. Что касается остальных международных направлений, то пока сложно давать прогнозы по восстановлению сообщения. Сообщение с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами ближнего зарубежья пока отсутствует, и каких-то новостей о возможных сроках восстановления пока нет, — говорит Александр Сисёв. 

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel 

Итоги 2021-го: куда ездили на поездах по России и за рубеж и сколько платили за билеты

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