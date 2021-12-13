Итоги 2021 года на рынке автобусных перевозок: тренды, направления и динамика цен

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Чем запомнится 2021 год рынку автобусных перевозок?
Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:
Основным трендом 2021 года стало увеличение доли продажи автобусных билетов онлайн. В большинстве регионов России доля онлайн-продаж достигла 22%, в самых крупных городах она уже доходит до 35-38%. Естественно, мы ожидаем, что доля продаваемых билетов онлайн достигнет средних показателей 25-28% по России уже в следующем году.
Значительный вклад в развитие онлайн-продаж сделали автовокзалы и перевозчики за счёт внедрения сторонних и своих собственных онлайн-решений. Также отличным стимулом для роста онлайн-продаж стало изменение законодательства и почти повсеместное внедрение электронных автобусных билетов, случаи отказов от перевозки пассажиров по электронному билету на электронном носителе фактически свелись к нулю.
В 2022 году мы планируем завершить интеграции с 99% автовокзалов России и предоставить пассажирам возможность покупать билеты на автобус практически из любой точки России.
Куда ездили на автобусах по России: топ-20 направлений
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым популярными городами для поездки на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Киржач, Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец, Тамбов, Белгород, Чебоксары, Иваново и Старый Оскол.
Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород. Также в топ-20 популярных автобусных направлений по итогам 2021 года вошли маршруты Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург и Новосибирск — Барнаул.
Топ-20 популярных автобусных направлений по России в 2021 году
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек, 2020
|Средний чек, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Переславль-Залесский
|1,7%
|529
|529
|0%
|Москва — Ростов-на-Дону
|1,6%
|1059
|1191
|+12%
|Москва — Киржач
|1,5%
|334
|325
|-3%
|Москва — Воронеж
|1,2%
|966
|901
|-7%
|Москва — Рязань
|0,9%
|498
|524
|+5%
|Москва — Тула
|0,9%
|580
|605
|+4%
|Москва — Санкт-Петербург
|0,9%
|1240
|1266
|+2%
|Томск — Новосибирск
|0,8%
|783
|794
|+1%
|Москва — Новомосковск
|0,8%
|702
|727
|+4%
|Санкт-Петербург — Смоленск
|0,7%
|1147
|1194
|+4%
|Москва — Елец
|0,7%
|759
|736
|-3%
|Санкт-Петербург — Тихвин
|0,6%
|495
|491
|-1%
|Москва — Тамбов
|0,6%
|938
|930
|-1%
|Челябинск — Екатеринбург
|0,6%
|602
|615
|+2%
|Новосибирск — Барнаул
|0,6%
|727
|744
|+2%
|Санкт-Петербург — Новгород Великий
|0,6%
|509
|452
|-11%
|Москва — Белгород
|0,6%
|1064
|1069
|0%
|Москва — Чебоксары
|0,6%
|1088
|1179
|+8%
|Москва — Иваново
|0,5%
|832
|840
|+1%
|Москва — Старый Оскол
|0,5%
|1011
|977
|-3%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.
Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:
Восстановление рынка в 2021 году по отношению к 2019 году составляет от 90% до 130% в зависимости от региона. Есть регионы, где автовокзалам и перевозчикам удалось решить вопросы по возврату пассажиров, в основном это регионы, где ковидная ситуация не обанкротила перевозчиков и в момент восстановления спроса в регионах было достаточное количество перевозчиков с необходимым количеством транспортных средств.
Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней. Пассажиры до настоящего времени опасаются введения каких-то ограничений, которые могут внести изменения в их планы на поездки, стараются не рисковать. Мы, в свою очередь, стараемся заранее информировать пассажиров об ограничениях в связи с пандемией. В тех регионах, где местные власти уже ввели QR-коды для поездок на автобусах, мы видим небольшое снижение спроса и переток пассажиров к нелегальным перевозчикам.
Куда ездили на автобусах за рубеж
Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель, Луганск, Одесса, Могилёв и Вильнюс. А из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин.
Топ-10 популярных зарубежных автобусных направлений в 2021 году
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек, 2020
|Средний чек, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Минск
|25,4%
|1515
|1381
|-9%
|Санкт-Петербург — Минск
|8,6%
|1802
|1363
|-24%
|Москва — Киев
|7,1%
|2414
|3051
|26%
|Москва — Витебск
|3,5%
|1389
|1486
|7%
|Москва — Гомель
|2,5%
|2310
|2184
|-5%
|Москва — Луганск
|2,0%
|2023
|1980
|-2%
|Москва — Одесса
|1,9%
|2896
|4311
|49%
|Санкт-Петербург — Таллин
|1,8%
|1614
|2225
|38%
|Москва — Могилёв
|1,6%
|1775
|1868
|5%
|Москва — Вильнюс
|1,4%
|1024
|1165
|14%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Средний чек за автобусный билет за рубеж составил, по предварительным данным 1 981 рубль, по сравнению с прошлым годом он вырос на 11%.
Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:
По данным продаж Туту.ру, в 2021 году доля зарубежных поездок на автобусах составила всего 5%. Лидером международного сообщения остается Белоруссия, перевозчики активно наращивают объемы перевозок в Россию и Польшу. Появилась возможность поехать в Таллин, Ригу, Хельсинки, на этих направлениях перевозчики проводят постоянно акции и распродажи, тем самым обеспечивая высокую новогоднюю и предпраздничную загрузку рейсов.
Мы очень оптимистично смотрим на ситуацию с восстановлением заграничных рейсов, уверены, что мы сможем нарастить долю заграничных поездок до 10% в 2022 году, тем самым вернуться к показателям 2019 года.
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