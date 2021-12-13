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Итоги 2021 года на рынке автобусных перевозок: тренды, направления и динамика цен
фото: pxhere.com

Итоги 2021 года на рынке автобусных перевозок: тренды, направления и динамика цен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 13.12.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о главных трендах в автобусных перевозках и самых популярных автобусных направлениях в 2021 году.

Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.

Чем запомнится 2021 год рынку автобусных перевозок?

Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

Основным трендом 2021 года стало увеличение доли продажи автобусных билетов онлайн. В большинстве регионов России доля онлайн-продаж достигла 22%, в самых крупных городах она уже доходит до 35-38%. Естественно, мы ожидаем, что доля продаваемых билетов онлайн достигнет средних показателей 25-28% по России уже в следующем году.

Значительный вклад в развитие онлайн-продаж сделали автовокзалы и перевозчики за счёт внедрения сторонних и своих собственных онлайн-решений. Также отличным стимулом для роста онлайн-продаж стало изменение законодательства и почти повсеместное внедрение электронных автобусных билетов, случаи отказов от перевозки пассажиров по электронному билету на электронном носителе фактически свелись к нулю.

В 2022 году мы планируем завершить интеграции с 99% автовокзалов России и предоставить пассажирам возможность покупать билеты на автобус практически из любой точки России.

Куда ездили на автобусах по России: топ-20 направлений

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым популярными городами для поездки на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Киржач, Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец, Тамбов, Белгород, Чебоксары, Иваново и Старый Оскол.

Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород. Также в топ-20 популярных автобусных направлений по итогам 2021 года вошли маршруты Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург и Новосибирск — Барнаул.

Топ-20 популярных автобусных направлений по России в 2021 году

НаправлениеДоля пассажировСредний чек, 2020Средний чек, 2021Динамика среднего чека
Москва — Переславль-Залесский1,7%5295290%
Москва — Ростов-на-Дону1,6%10591191+12%
Москва — Киржач1,5%334325-3%
Москва — Воронеж1,2%966901-7%
Москва — Рязань0,9%498524+5%
Москва — Тула0,9%580605+4%
Москва — Санкт-Петербург0,9%12401266+2%
Томск — Новосибирск0,8%783794+1%
Москва — Новомосковск0,8%702727+4%
Санкт-Петербург — Смоленск0,7%11471194+4%
Москва — Елец0,7%759736-3%
Санкт-Петербург — Тихвин0,6%495491-1%
Москва — Тамбов0,6%938930-1%
Челябинск — Екатеринбург0,6%602615+2%
Новосибирск — Барнаул0,6%727744+2%
Санкт-Петербург — Новгород Великий0,6%509452-11%
Москва — Белгород0,6%106410690%
Москва — Чебоксары0,6%10881179+8%
Москва — Иваново0,5%832840+1%
Москва — Старый Оскол0,5%1011977-3%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.

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Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

Восстановление рынка в 2021 году по отношению к 2019 году составляет от 90% до 130% в зависимости от региона. Есть регионы, где автовокзалам и перевозчикам удалось решить вопросы по возврату пассажиров, в основном это регионы, где ковидная ситуация не обанкротила перевозчиков и в момент восстановления спроса в регионах было достаточное количество перевозчиков с необходимым количеством транспортных средств.

Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней. Пассажиры до настоящего времени опасаются введения каких-то ограничений, которые могут внести изменения в их планы на поездки, стараются не рисковать. Мы, в свою очередь, стараемся заранее информировать пассажиров об ограничениях в связи с пандемией. В тех регионах, где местные власти уже ввели QR-коды для поездок на автобусах, мы видим небольшое снижение спроса и переток пассажиров к нелегальным перевозчикам.

Куда ездили на автобусах за рубеж

Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель, Луганск, Одесса, Могилёв и Вильнюс. А из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин.

Топ-10 популярных зарубежных автобусных направлений в 2021 году

НаправлениеДоля пассажировСредний чек, 2020Средний чек, 2021Динамика среднего чека
Москва — Минск25,4%15151381-9%
Санкт-Петербург — Минск8,6%18021363-24%
Москва — Киев7,1%2414305126%
Москва — Витебск3,5%138914867%
Москва — Гомель2,5%23102184-5%
Москва — Луганск2,0%20231980-2%
Москва — Одесса1,9%2896431149%
Санкт-Петербург — Таллин1,8%1614222538%
Москва — Могилёв1,6%177518685%
Москва — Вильнюс1,4%1024116514%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за автобусный билет за рубеж составил, по предварительным данным 1 981 рубль, по сравнению с прошлым годом он вырос на 11%.

Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

По данным продаж Туту.ру, в 2021 году доля зарубежных поездок на автобусах составила всего 5%. Лидером международного сообщения остается Белоруссия, перевозчики активно наращивают объемы перевозок в Россию и Польшу. Появилась возможность поехать в Таллин, Ригу, Хельсинки, на этих направлениях перевозчики проводят постоянно акции и распродажи, тем самым обеспечивая высокую новогоднюю и предпраздничную загрузку рейсов.

Мы очень оптимистично смотрим на ситуацию с восстановлением заграничных рейсов, уверены, что мы сможем нарастить долю заграничных поездок до 10% в 2022 году, тем самым вернуться к показателям 2019 года.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel. 

Итоги 2021 года на рынке автобусных перевозок: тренды, направления и динамика цен

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