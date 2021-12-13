Итоги 2021 года на рынке автобусных перевозок: тренды, направления и динамика цен

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о главных трендах в автобусных перевозках и самых популярных автобусных направлениях в 2021 году.

Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.

Чем запомнится 2021 год рынку автобусных перевозок?

Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

Основным трендом 2021 года стало увеличение доли продажи автобусных билетов онлайн. В большинстве регионов России доля онлайн-продаж достигла 22%, в самых крупных городах она уже доходит до 35-38%. Естественно, мы ожидаем, что доля продаваемых билетов онлайн достигнет средних показателей 25-28% по России уже в следующем году. Значительный вклад в развитие онлайн-продаж сделали автовокзалы и перевозчики за счёт внедрения сторонних и своих собственных онлайн-решений. Также отличным стимулом для роста онлайн-продаж стало изменение законодательства и почти повсеместное внедрение электронных автобусных билетов, случаи отказов от перевозки пассажиров по электронному билету на электронном носителе фактически свелись к нулю. В 2022 году мы планируем завершить интеграции с 99% автовокзалов России и предоставить пассажирам возможность покупать билеты на автобус практически из любой точки России.

Куда ездили на автобусах по России: топ-20 направлений

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым популярными городами для поездки на автобусе у путешественников из Москвы в 2021 году стали Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Киржач, Воронеж, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Новомосковск, Елец, Тамбов, Белгород, Чебоксары, Иваново и Старый Оскол.

Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, чаще всего отправлялись в Смоленск, Тихвин и Великий Новгород. Также в топ-20 популярных автобусных направлений по итогам 2021 года вошли маршруты Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург и Новосибирск — Барнаул.

Топ-20 популярных автобусных направлений по России в 2021 году

Направление Доля пассажиров Средний чек, 2020 Средний чек, 2021 Динамика среднего чека Москва — Переславль-Залесский 1,7% 529 529 0% Москва — Ростов-на-Дону 1,6% 1059 1191 +12% Москва — Киржач 1,5% 334 325 -3% Москва — Воронеж 1,2% 966 901 -7% Москва — Рязань 0,9% 498 524 +5% Москва — Тула 0,9% 580 605 +4% Москва — Санкт-Петербург 0,9% 1240 1266 +2% Томск — Новосибирск 0,8% 783 794 +1% Москва — Новомосковск 0,8% 702 727 +4% Санкт-Петербург — Смоленск 0,7% 1147 1194 +4% Москва — Елец 0,7% 759 736 -3% Санкт-Петербург — Тихвин 0,6% 495 491 -1% Москва — Тамбов 0,6% 938 930 -1% Челябинск — Екатеринбург 0,6% 602 615 +2% Новосибирск — Барнаул 0,6% 727 744 +2% Санкт-Петербург — Новгород Великий 0,6% 509 452 -11% Москва — Белгород 0,6% 1064 1069 0% Москва — Чебоксары 0,6% 1088 1179 +8% Москва — Иваново 0,5% 832 840 +1% Москва — Старый Оскол 0,5% 1011 977 -3%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за автобусный билет по России составил, по предварительным данным, 823 рубля, это на 3% меньше, чем в 2020 году.

Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

Восстановление рынка в 2021 году по отношению к 2019 году составляет от 90% до 130% в зависимости от региона. Есть регионы, где автовокзалам и перевозчикам удалось решить вопросы по возврату пассажиров, в основном это регионы, где ковидная ситуация не обанкротила перевозчиков и в момент восстановления спроса в регионах было достаточное количество перевозчиков с необходимым количеством транспортных средств. Глубина бронирования сохраняется на прежнем уровне, до двух дней. Пассажиры до настоящего времени опасаются введения каких-то ограничений, которые могут внести изменения в их планы на поездки, стараются не рисковать. Мы, в свою очередь, стараемся заранее информировать пассажиров об ограничениях в связи с пандемией. В тех регионах, где местные власти уже ввели QR-коды для поездок на автобусах, мы видим небольшое снижение спроса и переток пассажиров к нелегальным перевозчикам.



Куда ездили на автобусах за рубеж

Среди зарубежных автобусных направлений у путешественников из Москвы были наиболее востребованы Минск, Киев, Витебск, Гомель, Луганск, Одесса, Могилёв и Вильнюс. А из Санкт-Петербурга на автобусах в 2021 году чаще всего отправлялись в Минск и Таллин.

Топ-10 популярных зарубежных автобусных направлений в 2021 году

Направление Доля пассажиров Средний чек, 2020 Средний чек, 2021 Динамика среднего чека Москва — Минск 25,4% 1515 1381 -9% Санкт-Петербург — Минск 8,6% 1802 1363 -24% Москва — Киев 7,1% 2414 3051 26% Москва — Витебск 3,5% 1389 1486 7% Москва — Гомель 2,5% 2310 2184 -5% Москва — Луганск 2,0% 2023 1980 -2% Москва — Одесса 1,9% 2896 4311 49% Санкт-Петербург — Таллин 1,8% 1614 2225 38% Москва — Могилёв 1,6% 1775 1868 5% Москва — Вильнюс 1,4% 1024 1165 14%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за автобусный билет за рубеж составил, по предварительным данным 1 981 рубль, по сравнению с прошлым годом он вырос на 11%.

Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Туту.ру:

По данным продаж Туту.ру, в 2021 году доля зарубежных поездок на автобусах составила всего 5%. Лидером международного сообщения остается Белоруссия, перевозчики активно наращивают объемы перевозок в Россию и Польшу. Появилась возможность поехать в Таллин, Ригу, Хельсинки, на этих направлениях перевозчики проводят постоянно акции и распродажи, тем самым обеспечивая высокую новогоднюю и предпраздничную загрузку рейсов. Мы очень оптимистично смотрим на ситуацию с восстановлением заграничных рейсов, уверены, что мы сможем нарастить долю заграничных поездок до 10% в 2022 году, тем самым вернуться к показателям 2019 года.



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