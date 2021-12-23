Итоги 2021 года в бизнес-поездках: как планировали командировки, куда ездили и как восстанавливается сегмент

Аналитики сервиса
В 2021 году рынок делового туризма продолжил восстанавливаться, но от темпов 2019 года отставание все еще где-то на уровне 15%, в целом сегмент бизнес-тревел сейчас находится на уровне 2016 года. При позитивном прогнозе можно было бы ожидать восстановления рынка бизнес-туризма в течение трех-четырех лет. Однако последние новости о появлении новых штаммов коронавируса и очередной волне ограничений говорят, что реальный сценарий может быть более пессимистичным.
Компании, которые специализируются на онлайн-услугах, восстанавливаются гораздо быстрее тех, кто работает преимущественно в офлайне. Мы видим, что многие организаторы мероприятий адаптировались к новым условиям, и если не полностью перешли в онлайн, то более активно стали использовать гибридный формат. В будущем порядка 15% деловых встреч и мероприятий могут остаться в онлайн-формате, — отмечает руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева.
Куда ездили в командировки в 2021 году. Топ-10 направлений по России
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Москва
|28,2%
|Санкт-Петербург
|11,4%
|Екатеринбург
|2,6%
|Краснодар
|2,1%
|Нижний Новгород
|2,1%
|Казань
|1,9%
|Новосибирск
|1,8%
|Красноярск
|1,7%
|Тюмень
|1,7%
|Сочи
|1,5%
Источник: Туту Командировки
Чаще всего в командировки по России отправлялись в Москву и Санкт-Петербург, суммарно на эти два направления в 2021 году пришлось около 40% бронирований билетов для деловых поездок. Также в топ-10 направлений по России вошли Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Сочи.
Руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева:
В 2021 году только около 60% компаний возобновили внутренние командировки, восстановление зарубежных командировок происходит гораздо медленнее. Сейчас это общемировая тенденция: подавляющее большинство командировок — внутренние. За рубеж с деловыми целями осенью 2021 года чаще всего отправлялись в Беларусь, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Турцию, ОАЭ и Италию.
Как изменились глубина бронирования и длительность командировок
По данным аналитиков Туту Командировок, по сравнению с 2020 годом немного выросла глубина бронирования билетов у тех, кто отправляется в деловые поездки. Доля тех, кто оформляет билеты за три дня до поездки и ранее, сократилась с 55,9% до 51,7%. Стало больше командировок, для которых покупают проездные документы более чем за 4 дня до поездки. В том числе выросла доля тех, кто оформляет всё более чем за две недели, за год выросла с 10,8% до 12,5%.
Глубина бронирования билетов
|Количество дней до поездки
|Доля, 2020
|Доля, 2021
|0 — 3 дня
|55,9%
|51,7%
|4 -7 дней
|21,7%
|23,2%
|8 — 14 дней
|11,6%
|12,6%
|Более 14 дней
|10,8%
|12,5%
Продолжительность поездки у тех, кто отправляется в командировку на самолёте, чаще всего не превышает трёх дней. В этот диапазон укладывается более 60% деловых поездок. Сократилась доля тех, кто отправляется в командировки на 5-10 дней и более чем на 10 дней.
Продолжительность командировок у тех, кто добирается самолётом
|Количество дней
|Доля, 2020
|Доля, 2021
|0 дней
|10,5%
|11,2%
|1 день
|17,5%
|16,7%
|2 дня
|19,2%
|19,1%
|3 дня
|15%
|16,2%
|4 дня
|9,7%
|11,6%
|5-10 дней
|18%
|16,9%
|Более 10 дней
|10,1%
|8,3%
Анализ железнодорожных билетов, приобретенных клиентами Туту Командировок, показал, что в этом сегменте, напротив, есть тенденция к увеличению срока поездки. Так, доля тех, кто отправляется поездом в командировку длительностью более 10 дней, увеличилась с 2,8% до 8,8%. При этом сократились доли тех, кто, путешествуя поездом, проводит в командировке сутки или вовсе возвращается в тот же день. В 2020 году на такие поездки приходилось 56,2% бронирований, а в 2020 году — 44%.
Продолжительность командировок у тех, кто добирается поездом
|Количество дней
|Доля, 2020
|Доля, 2021
|0 дней
|23,5%
|19,8%
|1 день
|32,7%
|24,2%
|2 дня
|16,5%
|17,2%
|3 дня
|9,7%
|12,1%
|4 дня
|6,4%
|7,1%
|5-10 дней
|8,4%
|10,8%
|Более 10 дней
|2,8%
|8,8%
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