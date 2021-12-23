Итоги 2021 года в бизнес-поездках: как планировали командировки, куда ездили и как восстанавливается сегмент

Аналитики сервиса Туту Командировки подводят итоги 2021 года в сегменте делового туризма. Рассказываем, куда чаще всего летали и ездили с бизнес-целями, как изменилась глубина бронирования билетов и средняя длительность командировок.

В 2021 году рынок делового туризма продолжил восстанавливаться, но от темпов 2019 года отставание все еще где-то на уровне 15%, в целом сегмент бизнес-тревел сейчас находится на уровне 2016 года. При позитивном прогнозе можно было бы ожидать восстановления рынка бизнес-туризма в течение трех-четырех лет. Однако последние новости о появлении новых штаммов коронавируса и очередной волне ограничений говорят, что реальный сценарий может быть более пессимистичным. Компании, которые специализируются на онлайн-услугах, восстанавливаются гораздо быстрее тех, кто работает преимущественно в офлайне. Мы видим, что многие организаторы мероприятий адаптировались к новым условиям, и если не полностью перешли в онлайн, то более активно стали использовать гибридный формат. В будущем порядка 15% деловых встреч и мероприятий могут остаться в онлайн-формате, — отмечает руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева.



Куда ездили в командировки в 2021 году. Топ-10 направлений по России

Город назначения Доля пассажиров Москва 28,2% Санкт-Петербург 11,4% Екатеринбург 2,6% Краснодар 2,1% Нижний Новгород 2,1% Казань 1,9% Новосибирск 1,8% Красноярск 1,7% Тюмень 1,7% Сочи 1,5%

Источник: Туту Командировки

Чаще всего в командировки по России отправлялись в Москву и Санкт-Петербург, суммарно на эти два направления в 2021 году пришлось около 40% бронирований билетов для деловых поездок. Также в топ-10 направлений по России вошли Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Сочи.

Руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева:

В 2021 году только около 60% компаний возобновили внутренние командировки, восстановление зарубежных командировок происходит гораздо медленнее. Сейчас это общемировая тенденция: подавляющее большинство командировок — внутренние. За рубеж с деловыми целями осенью 2021 года чаще всего отправлялись в Беларусь, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Турцию, ОАЭ и Италию.

Как изменились глубина бронирования и длительность командировок

По данным аналитиков Туту Командировок, по сравнению с 2020 годом немного выросла глубина бронирования билетов у тех, кто отправляется в деловые поездки. Доля тех, кто оформляет билеты за три дня до поездки и ранее, сократилась с 55,9% до 51,7%. Стало больше командировок, для которых покупают проездные документы более чем за 4 дня до поездки. В том числе выросла доля тех, кто оформляет всё более чем за две недели, за год выросла с 10,8% до 12,5%.

Глубина бронирования билетов

Количество дней до поездки Доля, 2020 Доля, 2021 0 — 3 дня 55,9% 51,7% 4 -7 дней 21,7% 23,2% 8 — 14 дней 11,6% 12,6% Более 14 дней 10,8% 12,5%

Продолжительность поездки у тех, кто отправляется в командировку на самолёте, чаще всего не превышает трёх дней. В этот диапазон укладывается более 60% деловых поездок. Сократилась доля тех, кто отправляется в командировки на 5-10 дней и более чем на 10 дней.

Продолжительность командировок у тех, кто добирается самолётом

Количество дней Доля, 2020 Доля, 2021 0 дней 10,5% 11,2% 1 день 17,5% 16,7% 2 дня 19,2% 19,1% 3 дня 15% 16,2% 4 дня 9,7% 11,6% 5-10 дней 18% 16,9% Более 10 дней 10,1% 8,3%

Анализ железнодорожных билетов, приобретенных клиентами Туту Командировок, показал, что в этом сегменте, напротив, есть тенденция к увеличению срока поездки. Так, доля тех, кто отправляется поездом в командировку длительностью более 10 дней, увеличилась с 2,8% до 8,8%. При этом сократились доли тех, кто, путешествуя поездом, проводит в командировке сутки или вовсе возвращается в тот же день. В 2020 году на такие поездки приходилось 56,2% бронирований, а в 2020 году — 44%.

Продолжительность командировок у тех, кто добирается поездом

Количество дней Доля, 2020 Доля, 2021 0 дней 23,5% 19,8% 1 день 32,7% 24,2% 2 дня 16,5% 17,2% 3 дня 9,7% 12,1% 4 дня 6,4% 7,1% 5-10 дней 8,4% 10,8% Более 10 дней 2,8% 8,8%

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия