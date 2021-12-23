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Итоги 2021 года в бизнес-поездках: как планировали командировки, куда ездили и как восстанавливается сегмент
фото: pxhere.com

Итоги 2021 года в бизнес-поездках: как планировали командировки, куда ездили и как восстанавливается сегмент

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:09 23.12.2021

Аналитики сервиса Туту Командировки подводят итоги 2021 года в сегменте делового туризма. Рассказываем, куда чаще всего летали и ездили с бизнес-целями, как изменилась глубина бронирования билетов и средняя длительность командировок.

В 2021 году рынок делового туризма продолжил восстанавливаться, но от темпов 2019 года отставание все еще где-то на уровне 15%, в целом сегмент бизнес-тревел сейчас находится на уровне 2016 года. При позитивном прогнозе можно было бы ожидать восстановления рынка бизнес-туризма в течение трех-четырех лет. Однако последние новости о появлении новых штаммов коронавируса и очередной волне ограничений говорят, что реальный сценарий может быть более пессимистичным.

Компании, которые специализируются на онлайн-услугах, восстанавливаются гораздо быстрее тех, кто работает преимущественно в офлайне. Мы видим, что многие организаторы мероприятий адаптировались к новым условиям, и если не полностью перешли в онлайн, то более активно стали использовать гибридный формат. В будущем порядка 15% деловых встреч и мероприятий могут остаться в онлайн-формате, — отмечает руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева.

Куда ездили в командировки в 2021 году. Топ-10 направлений по России

Город назначенияДоля пассажиров
Москва28,2%
Санкт-Петербург11,4%
Екатеринбург2,6%
Краснодар2,1%
Нижний Новгород2,1%
Казань1,9%
Новосибирск1,8%
Красноярск1,7%
Тюмень1,7%
Сочи1,5%

Источник: Туту Командировки

Чаще всего в командировки по России отправлялись в Москву и Санкт-Петербург, суммарно на эти два направления в 2021 году пришлось около 40% бронирований билетов для деловых поездок. Также в топ-10 направлений по России вошли Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Сочи.

Руководитель направления «Туту Командировки» сервиса Туту.ру Наталья Погиблева:

В 2021 году только около 60% компаний возобновили внутренние командировки, восстановление зарубежных командировок происходит гораздо медленнее. Сейчас это общемировая тенденция: подавляющее большинство командировок внутренние. За рубеж с деловыми целями осенью 2021 года чаще всего отправлялись в Беларусь, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Турцию, ОАЭ и Италию.

Как изменились глубина бронирования и длительность командировок

По данным аналитиков Туту Командировок, по сравнению с 2020 годом немного выросла глубина бронирования билетов у тех, кто отправляется в деловые поездки. Доля тех, кто оформляет билеты за три дня до поездки и ранее, сократилась с 55,9% до 51,7%. Стало больше командировок, для которых покупают проездные документы более чем за 4 дня до поездки. В том числе выросла доля тех, кто оформляет всё более чем за две недели, за год выросла с 10,8% до 12,5%.

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Глубина бронирования билетов

Количество дней до поездкиДоля, 2020Доля, 2021
0 — 3 дня55,9%51,7%
4 -7 дней21,7%23,2%
8 — 14 дней11,6%12,6%
Более 14 дней10,8%12,5%

Продолжительность поездки у тех, кто отправляется в командировку на самолёте, чаще всего не превышает трёх дней. В этот диапазон укладывается более 60% деловых поездок. Сократилась доля тех, кто отправляется в командировки на 5-10 дней и более чем на 10 дней.

Продолжительность командировок у тех, кто добирается самолётом

Количество днейДоля, 2020Доля, 2021
0 дней10,5%11,2%
1 день17,5%16,7%
2 дня19,2%19,1%
3 дня15%16,2%
4 дня9,7%11,6%
5-10 дней18%16,9%
Более 10 дней10,1%8,3%

Анализ железнодорожных билетов, приобретенных клиентами Туту Командировок, показал, что в этом сегменте, напротив, есть тенденция к увеличению срока поездки. Так, доля тех, кто отправляется поездом в командировку длительностью более 10 дней, увеличилась с 2,8% до 8,8%. При этом сократились доли тех, кто, путешествуя поездом, проводит в командировке сутки или вовсе возвращается в тот же день. В 2020 году на такие поездки приходилось 56,2% бронирований, а в 2020 году — 44%.

Продолжительность командировок у тех, кто добирается поездом

Количество днейДоля, 2020Доля, 2021
0 дней23,5%19,8%
1 день32,7%24,2%
2 дня16,5%17,2%
3 дня9,7%12,1%
4 дня6,4%7,1%
5-10 дней8,4%10,8%
Более 10 дней2,8%8,8%

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Итоги 2021 года в бизнес-поездках: как планировали командировки, куда ездили и как восстанавливается сегмент

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