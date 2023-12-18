Итоги-2023: где чаще всего бронировали отели в России и за рубежом

Сервис путешествий tutu подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели в 2023 году в России и за рубежом, сколько платили за проживание и на сколько ночей чаще всего останавливались в том или ином городе. Около 95,8% бронирований у клиентов tutu пришлось на Россию, и 4,2% — на зарубежные города. Год назад на бронирования по России приходилось 92,4% спроса, а на зарубежные города — 7,6%.
В отелях и других средствах размещения чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 770 рублей в России (+7,5% к прошлому году) и 7 256 рублей — за границей (+23,6% к прошлому году).
|Сегмент
|Средний чек за ночь, 2022
|Средний чек за ночь, 2023
|Доля бронирований, 2022
|Доля бронирований, 2023
|Среднее кол-во ночей
|Россия
|3 505
|3 770
|92,4%
|95,8%
|2
|Зарубежье
|5 871
|7 256
|7,6%
|4,2%
|3
Из российских городов больше всего бронирований делали в Москве и Санкт-Петербурге, на них приходится суммарно около 35% заказов. При этом в прошлом году на первом месте по числу бронирований через tutu был Санкт-Петербург, а в 2023 году Москва вышла в лидеры. Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи.
Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 5,8% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 4 456 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Ростов-на-Дону.
В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток, Самара, Ярославль, Воронеж, Анапа, Тула, Хабаровск, Иркутск и Уфа.
Топ-20 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2023 году
|Город
|Доля бронирований среди внутренних направлений
|Средний чек за ночь
|Среднее кол-во ночей
|Москва
|19,48%
|4 169
|2
|Санкт-Петербург
|15,42%
|4 060
|3
|Сочи
|5,79%
|4 456
|3
|Казань
|3,51%
|4 353
|2
|Ростов-на-Дону
|2,35%
|3 379
|1
|Нижний Новгород
|2,31%
|4 565
|2
|Краснодар
|1,96%
|2 875
|2
|Екатеринбург
|1,92%
|3 724
|2
|Новосибирск
|1,42%
|3 358
|2
|Калининград
|1,41%
|4 201
|3
|Волгоград
|1,32%
|3 161
|2
|Владивосток
|1,32%
|4 117
|2
|Самара
|1,09%
|2 973
|2
|Ярославль
|1,04%
|3 909
|2
|Воронеж
|0,92%
|3 744
|1
|Анапа
|0,89%
|3 114
|4
|Тула
|0,82%
|3 892
|1
|Хабаровск
|0,82%
|3 371
|2
|Иркутск
|0,79%
|3 126
|2
|Уфа
|0,68%
|3 393
|2
Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса у пользователей tutu. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 4 351 рубль за ночь (+14% к 2022 году). В Турции средний чек за ночь составляет 8 287 рублей (+40% к прошлому году), а средний срок проживания — три ночи.
Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2023 году через сервис tutu. Из европейских стран в топ-10 попала только Италия (в прошлом году в рейтинг входила также Финляндия).
Из далёких тёплых направлений в топ-10 оказались Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. ОАЭ сохранили седьмую строчку, а Таиланд в прошлом году в топ-10 не входил.
Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 5 ночей) бронируют отели в Абхазии и Таиланде. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси и Армении — в среднем на две ночи.
Топ-10 стран, где чаще всего бронировали отели в 2023 году
|Страна
|Доля бронирований среди зарубежных направлений
|Средний чек за ночь
|Среднее кол-во ночей
|Беларусь
|34,39%
|4 351
|2
|Турция
|15,18%
|8 287
|3
|Казахстан
|7,70%
|5 984
|3
|Армения
|5,27%
|7 763
|2
|Узбекистан
|4,42%
|6 087
|3
|Абхазия
|3,79%
|4 967
|5
|ОАЭ
|3,05%
|16 374
|3
|Грузия
|2,94%
|5 764
|3
|Италия
|1,90%
|16 901
|3
|Таиланд
|1,89%
|6 640
|5
Российские туристы испытывают всё меньше трудностей, связанных с блокировкой карт платёжных систем Visa и Mastercard. Путешественники оплачивают отели на сайтах и в приложениях российских сервисов, пользуются картами, открытыми за рубежом, или рассчитываются наличными на месте. В популярных у российских туристов странах появляются решения для получения наличных, в том числе отправленных с российских счетов. Например, такая схема работает в Таиланде», — говорит директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий tutu Юрий Вьюшин.
Остаётся низкой глубина бронирования отелей и других средств размещения. Около 23% заказов через tutu в 2023 году путешественники делали в день заезда (в прошлом году таких заказов было 20,5%). Ещё примерно каждый четвёртый заказ (24,9%) в 2023 году делали за один-два дня до заезда — это сопоставимо с прошлым годом. Около 21,3% заказов оформляли за 3–7 дней, в прошлом году доля таких заказов была 22,8%. Интересно, что при этом с 8,9% до 10,1% выросла доля заказов, оформленных за 29 дней и более до даты заезда.
Глубина бронирования отелей и других средств размещения
|Дней до поездки
|Доля, 2022
|Доля, 2023
|20,5%
|23,0%
|1-2
|24,4%
|24,9%
|3-7
|22,8%
|21,3%
|8-14
|12,4%
|11,2%
|15-21
|6,9%
|6,0%
|22-28
|4,1%
|3,5%
|29+
|8,9%
|10,1%
Аналитики tutu отмечают, что большой популярностью у путешественников пользуются квартиры и апартаменты — особенно в южных регионах. Летом доля бронирований в этом типе объектов размещения достигала 35-40%. При этом в межсезонье путешественники больше отдают предпочтение отелям.
Сервис путешествий tutu — российский тревел-сервис, где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции и экскурсии. Tutu работает с середины 2003 года и занимает первое место в России в категории «путешествия и туризм» по количеству посещений сайта (данные SimilarWeb).
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