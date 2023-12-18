Итоги-2023: где чаще всего бронировали отели в России и за рубежом

Сервис путешествий tutu подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели в 2023 году в России и за рубежом, сколько платили за проживание и на сколько ночей чаще всего останавливались в том или ином городе. Около 95,8% бронирований у клиентов tutu пришлось на Россию, и 4,2% — на зарубежные города. Год назад на бронирования по России приходилось 92,4% спроса, а на зарубежные города — 7,6%.

В отелях и других средствах размещения чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 770 рублей в России (+7,5% к прошлому году) и 7 256 рублей — за границей (+23,6% к прошлому году).

Сегмент Средний чек за ночь, 2022 Средний чек за ночь, 2023 Доля бронирований, 2022 Доля бронирований, 2023 Среднее кол-во ночей Россия 3 505 3 770 92,4% 95,8% 2 Зарубежье 5 871 7 256 7,6% 4,2% 3

Из российских городов больше всего бронирований делали в Москве и Санкт-Петербурге, на них приходится суммарно около 35% заказов. При этом в прошлом году на первом месте по числу бронирований через tutu был Санкт-Петербург, а в 2023 году Москва вышла в лидеры. Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи.

Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 5,8% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 4 456 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Ростов-на-Дону.

В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток, Самара, Ярославль, Воронеж, Анапа, Тула, Хабаровск, Иркутск и Уфа.

Топ-20 городов России, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

Город Доля бронирований среди внутренних направлений Средний чек за ночь Среднее кол-во ночей Москва 19,48% 4 169 2 Санкт-Петербург 15,42% 4 060 3 Сочи 5,79% 4 456 3 Казань 3,51% 4 353 2 Ростов-на-Дону 2,35% 3 379 1 Нижний Новгород 2,31% 4 565 2 Краснодар 1,96% 2 875 2 Екатеринбург 1,92% 3 724 2 Новосибирск 1,42% 3 358 2 Калининград 1,41% 4 201 3 Волгоград 1,32% 3 161 2 Владивосток 1,32% 4 117 2 Самара 1,09% 2 973 2 Ярославль 1,04% 3 909 2 Воронеж 0,92% 3 744 1 Анапа 0,89% 3 114 4 Тула 0,82% 3 892 1 Хабаровск 0,82% 3 371 2 Иркутск 0,79% 3 126 2 Уфа 0,68% 3 393 2

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса у пользователей tutu. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 4 351 рубль за ночь (+14% к 2022 году). В Турции средний чек за ночь составляет 8 287 рублей (+40% к прошлому году), а средний срок проживания — три ночи.

Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2023 году через сервис tutu. Из европейских стран в топ-10 попала только Италия (в прошлом году в рейтинг входила также Финляндия).

Из далёких тёплых направлений в топ-10 оказались Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. ОАЭ сохранили седьмую строчку, а Таиланд в прошлом году в топ-10 не входил.

Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 5 ночей) бронируют отели в Абхазии и Таиланде. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси и Армении — в среднем на две ночи.

Топ-10 стран, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

Страна Доля бронирований среди зарубежных направлений Средний чек за ночь Среднее кол-во ночей Беларусь 34,39% 4 351 2 Турция 15,18% 8 287 3 Казахстан 7,70% 5 984 3 Армения 5,27% 7 763 2 Узбекистан 4,42% 6 087 3 Абхазия 3,79% 4 967 5 ОАЭ 3,05% 16 374 3 Грузия 2,94% 5 764 3 Италия 1,90% 16 901 3 Таиланд 1,89% 6 640 5

Российские туристы испытывают всё меньше трудностей, связанных с блокировкой карт платёжных систем Visa и Mastercard. Путешественники оплачивают отели на сайтах и в приложениях российских сервисов, пользуются картами, открытыми за рубежом, или рассчитываются наличными на месте. В популярных у российских туристов странах появляются решения для получения наличных, в том числе отправленных с российских счетов. Например, такая схема работает в Таиланде», — говорит директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий tutu Юрий Вьюшин.

Остаётся низкой глубина бронирования отелей и других средств размещения. Около 23% заказов через tutu в 2023 году путешественники делали в день заезда (в прошлом году таких заказов было 20,5%). Ещё примерно каждый четвёртый заказ (24,9%) в 2023 году делали за один-два дня до заезда — это сопоставимо с прошлым годом. Около 21,3% заказов оформляли за 3–7 дней, в прошлом году доля таких заказов была 22,8%. Интересно, что при этом с 8,9% до 10,1% выросла доля заказов, оформленных за 29 дней и более до даты заезда.

Глубина бронирования отелей и других средств размещения

Дней до поездки Доля, 2022 Доля, 2023 20,5% 23,0% 1-2 24,4% 24,9% 3-7 22,8% 21,3% 8-14 12,4% 11,2% 15-21 6,9% 6,0% 22-28 4,1% 3,5% 29+ 8,9% 10,1%

Аналитики tutu отмечают, что большой популярностью у путешественников пользуются квартиры и апартаменты — особенно в южных регионах. Летом доля бронирований в этом типе объектов размещения достигала 35-40%. При этом в межсезонье путешественники больше отдают предпочтение отелям.

Сервис путешествий tutu — российский тревел-сервис, где можно купить билеты на поезда , самолеты и автобусы , посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки , забронировать отели , выбрать тематические туры, экспедиции и экскурсии . Tutu работает с середины 2003 года и занимает первое место в России в категории «путешествия и туризм» по количеству посещений сайта (данные SimilarWeb).