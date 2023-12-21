Итоги 2023 года: куда ездили на поездах и сколько платили за билеты. Симферополь — в топ-6

Сервис путешествий tutu подводит предварительные итоги 2023 года и рассказывает о самых популярных железнодорожных направлениях по России и за рубеж. По данным аналитиков сервиса, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 97% спроса, как и год назад. Средний чек за ж/д билет внутри страны в 2023 году у клиентов tutu составляет 2 746 рублей в одну сторону, за рубеж — 4 539 рублей в одну сторону.

По данным аналитиков tutu, топ-3 популярных ж/д направлений внутри России остался таким же, как в прошлом году. Чаще всего в 2023 году путешествовали на поездах между Москвой и Санкт-Петербургом: для поездки между двумя столицами оформили почти 9% билетов. Средний чек за билет в одну сторону составил 3 547 рублей.

На втором месте по популярности осталось направление Краснодар — Сочи (его доля — 3,4%). Средний чек за билет по этому направлению составляет 1 186 рублей в одну сторону. В топ-3 востребованных железнодорожных направлений также вошёл маршрут Москва — Нижний Новгород (его доля — 1,7%). Средний чек за поездку в одну сторону находится на уровне 2 215 рублей.

Аналитики tutu отмечают, что сохраняется высокий спрос на билеты в южные регионы, где остаются закрыты некоторые аэропорты. К примеру, железнодорожное направление Москва — Симферополь, которое в 2022 году поднялось с 50 на шестое место по популярности, теперь входит в топ-5. Доля этого направления составляет 1,3%. Также в топ-20 входят другие востребованные южные города: Ростов-на-Дону, Воронеж, Анапа, Краснодар. Из маршрутов, вошедших в топ-20, больше всего вырос спрос на направлениях Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Симферополь и Краснодар — Сочи — примерно на 30%.

Также в число популярных направлений уже традиционно вошли областные центры, до которых удобно и недорого добираться из Москвы. В этом году в топ-20 вошли поездки из Москвы в Ярославль, Тулу, Рязань, Владимир, Иваново, Брянск и обратно. Средние чеки за ж/д билеты в одну сторону в эти города составляют 900–1400 рублей, что делает их привлекательными вариантами для короткой и бюджетной поездки. В эту же категорию можно отнести направление Санкт-Петербург — Псков, которое также вошло в топ-20 (средний чек составляет 930 рублей в одну сторону). На этих направлениях не отмечается столь высокий рост уровень спроса, как на поезда в Ростов-на-Дону или Симферополь. Спрос на билеты в Ярославль вырос на 12%, в Брянск — на 8%, в Тулу — на 5%, в Рязань и Иваново — на 3%, а во Владимир — снизился на 14%.

Куда ездили на поездах за границу. Топ-10 популярных зарубежных направлений в 2023 году

Средний чек за билет на поезд за рубеж составил, согласно предварительным данным, 4 539 рублей в одну сторону. Как и год назад, на зарубежные поездки приходится 2–3% от общего спроса.

В основном путешествуют в города в Беларуси. Около 36% спроса среди зарубежных направлений собрали маршруты Москва — Минск и Санкт-Петербург — Минск. Также в топ-10 вошли направления Москва — Брест, Москва — Орша, Москва — Гомель, Москва — Витебск, Москва — Барановичи и Москва — Могилёв. Несмотря на то, что все эти направления входят в топ-10, спрос на билеты по ним снизился на 7–20%. Больше всего снижение спроса заметно на маршрутах Москва — Гомель (-20%), Санкт-Петербург — Минск (-18%) и Санкт-Петербург — Витебск (-17%).

Аналитики tutu отмечают, что в этом году в топ-10 также вошли два направления из России в Казахстан: Омск — Петропавловск и Новосибирск — Петропавловск. Спрос на билеты между Омском и Петропавловском вырос на 16% за год, а между Новосибирском и Петропавловском — на 42%.