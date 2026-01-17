Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей

Достигнутый показатель на 22 % – или на 22,5 млрд рублей – больше, чем в 2024 году. Всего же за 11 лет с начала действия бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации доходы выросли почти в пять раз, – проинформировал Глава Крыма.
Так, основными источниками пополнения бюджета стали налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, акцизы, а также налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения.
По мнению Сергея Аксёнова, созданию стабильной финансовой базы в Крыму способствует эффективная налоговая политика и улучшение условий для ведения бизнеса.
Рост доходов позволяет не только выполнять задачи, поставленные Правительством Республики Крым, но и завершить финансовый год с сокращением бюджетного дефицита, сохранив дополнительно для регионального бюджета порядка 4,8 млрд рублей, – подчеркнул Глава республики.
Сергей Аксёнов добавил, что данный результат поможет решить ряд социальных вопросов, что, в свою очередь, поспособствует повышению уровня благосостояния крымчан.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
