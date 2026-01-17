Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей

Так, основными источниками пополнения бюджета стали налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, акцизы, а также налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения.

По мнению Сергея Аксёнова, созданию стабильной финансовой базы в Крыму способствует эффективная налоговая политика и улучшение условий для ведения бизнеса.

Рост доходов позволяет не только выполнять задачи, поставленные Правительством Республики Крым, но и завершить финансовый год с сокращением бюджетного дефицита, сохранив дополнительно для регионального бюджета порядка 4,8 млрд рублей, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что данный результат поможет решить ряд социальных вопросов, что, в свою очередь, поспособствует повышению уровня благосостояния крымчан.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым