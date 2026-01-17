Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей
Новости Республики
Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 17.01.2026

Глава Республики Крым поделился в своем Telegram-канале рядом данных по исполнению республиканского бюджета за 2025 год. Как сообщил Сергей Аксёнов, собственные доходы республики по итогам прошлого года составили 124,7 млрд рублей.

Достигнутый показатель на 22 % – или на 22,5 млрд рублей – больше, чем в 2024 году. Всего же за 11 лет с начала действия бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации доходы выросли почти в пять раз, – проинформировал Глава Крыма.

Так, основными источниками пополнения бюджета стали налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, акцизы, а также налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения.

Узнайте больше:  Крымчан предупреждают о сильных снегопадах

По мнению Сергея Аксёнова, созданию стабильной финансовой базы в Крыму способствует эффективная налоговая политика и улучшение условий для ведения бизнеса.

Рост доходов позволяет не только выполнять задачи, поставленные Правительством Республики Крым, но и завершить финансовый год с сокращением бюджетного дефицита, сохранив дополнительно для регионального бюджета порядка 4,8 млрд рублей, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что данный результат поможет решить ряд социальных вопросов, что, в свою очередь, поспособствует повышению уровня благосостояния крымчан.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.