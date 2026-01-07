Итоги 2025 года в агропромышленном комплексе Севастополя

Благодаря целенаправленной государственной поддержке и инвестициям в 2025 году основные направления сельского хозяйства региона демонстрируют высокие результаты даже в условиях непростых погодных условий — весенних возвратных заморозков и засушливого лета.

Севастопольские аграрии собрали 21 тысячу тонн винограда, а также обеспечили значительные урожаи яблок, клубники и огурцов.

Особое внимание в регионе уделяется виноделию. В этом году произведено более 30 миллионов бутылок вина, включая игристые, из которых свыше 21 миллиона уже реализовано на внутреннем и внешнем рынках.

Успех отрасли стал возможен благодаря приоритетной государственной поддержке — почти 740 миллионов рублей направлено на развитие виноградарства и виноделия, что позволило заложить 264 гектара новых виноградников, приобрести 160 единиц современной техники и оборудования, а также провести агротехнический уход.

В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности значительно увеличены объёмы выпуска колбасных изделий, переработанной и консервированной рыбы, продукции аквакультуры.

При этом сохраняется стабильное производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а социальная цена на хлеб «Дарницкий» и «Формовой» осталась на уровне 2022 года — 20 рублей — без изменений в рецептуре и весе.

Серьёзная поддержка оказана рыбохозяйственному комплексу: из регионального и федерального бюджетов выделено 232 миллиона рублей, в том числе на ремонт восьми судов и сохранение кадрового потенциала на семи предприятиях, что позволило рыбакам добыть более 22 тысяч тонн рыбы — на 52 % больше, чем в 2024 году.

Важным направлением остаётся поддержка фермеров и молодых специалистов: в 2025 году грант «Агростартап» получили три бизнес-проекта, направленных на выращивание садовой земляники и малины с использованием современных, экологически ориентированных технологий, а общий объём грантовой поддержки превысил 9 миллионов рублей.

Четыре молодых специалиста с высшим образованием, трудоустроившиеся в агропредприятиях Севастополя, получили единовременную выплату по 250 тысяч рублей — в общей сложности 1 миллион рублей.

Параллельно департаментом усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли: с начала года демонтировано 1100 незаконно установленных нестационарных торговых объектов из почти 1600 выявленных, а сумма наложенных судебных штрафов за нарушения превысила 1,7 миллиона рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя