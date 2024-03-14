Итоги акции «Молодёжный десант» в Севастополе

14 марта в актовом зале Севастопольского государственного университета состоялось закрытие патриотической акции «Молодёжный десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», которая проводится в Севастополе уже в пятый раз. В этом году в акции принимали участие 130 человек: 70 студентов и 60 школьников.

За две недели выездов бойцы отрядов «Молодёжного десанта» посетили 6 муниципальных округов, оказали помощь 30 пожилым людям, убрали территорию 17 исторических памятных мест, посадили 20 саженцев деревьев, посетили 7 школ с уроками мужества и написали 527 писем для наших военных, которые находятся в зоне специальной военной операции.

С уверенностью можно сказать, что этот сезон акции «Молодёжный десант» выдался самым длительным и разносторонним в реализации добрых дел. Участники акции облагораживали памятники ВОВ, оказывали адресную помощь пожилым людям, писали письма поддержки для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Большое спасибо всем бойцам студотрядов Севастополя и членам губернаторских школьных трудовых отрядов за проделанную работу в рамках «Молодёжного десанта» в 2024 году, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Наравне со студентами в акции в этом году принимали участие и школьники: первыми в России студенческие отряды Севастополя направляли в отдалённые муниципалитеты школьников, которые помогали маломобильным людям и пенсионерам, облагораживали памятники истории.

Также бойцы отрядов «Молодёжного десанта» приняли участие в акции «Вам, любимые», приуроченной к празднованию Международного женского дня, посетили приют «Тут ваша собака», где помогли с выгулом собак, привезли корм и медикаменты.

Я участвую в акции уже во второй раз, и для меня она стала традиционно знаковой. За время выездов мы успели посетить множество памятников и облагородить их. Но самым важным для меня были приезды к пожилым людям. Из года в год для бойцов десанта именно эти выезды имеют большое значение. Мы перекопали множество огородов, вынесли огромное количество пакетов с мусором, но дороже всего — улыбки бабуль. Моё сердце каждый раз замирало, когда пенсионеры рассказывали истории из жизни и делились впечатлениями по поводу нашего приезда. Ежегодно они очень ждут нас, чтобы мы не только помогли, но и поболтали с ними обо всём на свете. Десант дал возможность воплотить классные идеи, найти товарищей и порадовать старшее поколение. О большем и не помечтаешь! — говорит комиссар отряда «Новое поколение» Евгения Авакова.

«Молодёжный десант» в этом году завершился праздничным концертом, на котором отметили отличников акции. Лучшими отрядами стали ОМД «Южное сияние» и «Цветущий берег».

Напомним, мероприятие организовано в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» управлением по делам молодёжи Севастополя, Севастопольским региональным отделением Российских студенческих отрядов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя