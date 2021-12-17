Итоги года: что сделано в сфере культуры Севастополя

На пресс-конференции в Севастополе подвели итоги работы департамента культуры в 2021 году. Главные события и достижения вспомнили заместитель губернатора Игорь Михеев и директор департамента культуры Ирина Романец. Специалисты отмечают: за 2021 год в городе прошло 12 тысяч культурно-массовых и 13 общегородских мероприятий, которые в сумме посетили 800 тысяч человек. Одним из крупных событий года стал проект «Летний Севастополь». С 19 по 26 июня в разных районах города работали десять тематических арт-площадок под открытым небом.

Был запущен проект «Летний Севастополь», который, мы уверены, в следующем году удастся реализовать в больших масштабах. Я думаю, что ближе к сезону площадок проекта станет намного больше. Мы ставим перед собой задачу, чтобы все культурные пространства у нас были задействованы, чтобы жители города могли отдыхать и получать удовольствие, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Кроме того: