Итоги года: что сделано в сфере культуры Севастополя

На пресс-конференции в Севастополе подвели итоги работы департамента культуры в 2021 году. Главные события и достижения вспомнили заместитель губернатора Игорь Михеев и директор департамента культуры Ирина Романец. Специалисты отмечают: за 2021 год в городе прошло 12 тысяч культурно-массовых и 13 общегородских мероприятий, которые в сумме посетили 800 тысяч человек. Одним из крупных событий года стал проект «Летний Севастополь». С 19 по 26 июня в разных районах города работали десять тематических арт-площадок под открытым небом.
Был запущен проект «Летний Севастополь», который, мы уверены, в следующем году удастся реализовать в больших масштабах. Я думаю, что ближе к сезону площадок проекта станет намного больше. Мы ставим перед собой задачу, чтобы все культурные пространства у нас были задействованы, чтобы жители города могли отдыхать и получать удовольствие, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.
Кроме того:
- С 1 сентября по всей России начал действовать проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия. Участники проекта получают специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет направляются государством. В 2021 году на каждую такую карту зачислено по 3 тысячи рублей, в следующем году сумму увеличат до 5 тысяч. В Севастополе к проекту присоединилось 14 учреждений, проведено 97 мероприятий, продано 3,5 тысячи билетов.
- На реализацию культурной политики и развитие искусства в 2021 году привлечено финансирование в размере около 12,5 млн рублей. Президентский фонд культурных инициатив выделил 6,5 млн четырем проектам, Фонд президентских грантов — 2,5 млн рублей двум проектам, шесть проектов получили субсидии иных грантовых конкурсов в размере 3,4 млн рублей.
- Развитию инфраструктуры в Севастополе также уделяли большое внимание. В рамках программы сотрудничества на 2018-2022 годы по реализации соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя завершен капитальный ремонт трех объектов, работы еще на четырех планируется завершить до конца года.
- В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали классы музыкальной школы № 6 в Верхнесадовом.
- Кроме того, в 2021 году в четырех сельских клубах обновили материально-техническую базу, а в Севастопольском ТЮЗе появилось современное звуковое и световое оборудование для создания новых постановок. Также оснащены три музыкальные школы, приведены к модельному стандарту две библиотеки, библиотечные фонды пополнены на 4 552 единицы.
- Национальный проект «Культура» направлен на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Планируется, что меры, предусмотренные нацпроектом, позволят к 2024 году на 15% увеличить число посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. В Севастополе для достижения целей национального проекта разработаны и реализуются региональные проекты «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».
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