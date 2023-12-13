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Итоги года с Владимиром Путиным: севастопольцы могут задать вопрос
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Итоги года с Владимиром Путиным: севастопольцы могут задать вопрос

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 13.12.2023

Уже завтра, 14 декабря, Президент России Владимир Путин подведёт итоги года и проведёт 20-ю по счёту прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию.

Два мероприятия в этом году было решено объединить в одно. Такое уже случалось в 2020 году. В 12:00 по московскому времени начнётся прямая трансляция, в ходе которой Президент будет отвечать на вопросы журналистов и граждан нашей страны, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Задать свой вопрос главе государства может любой желающий одним из следующих способов:

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1. на сайте;
2. по телефону: 8-800-200-40-40;
3. прислать сообщение на номер 0-40-40;
4. в социальных сетях Вконтакте или Одноклассники;
5. в специальном приложении «Москва Путину».

Сбором и рассмотрением обращений занимается Общероссийский Народный фронт.

На сегодняшний день люди подали уже более полутора миллионов обращений.

Посмотреть трансляцию можно по всем федеральным каналам или в интернете.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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