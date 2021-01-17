Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы

Напомним, конкурс «Новый год в окнах Севастополя» в конце декабря. Его организаторы призвали севастопольцев украшать окна огоньками, гирляндами и игрушками, выкладывайте фотографию нарядного окна в социальных сетях с хэштегом #новогодниеокна_севастополь и получать призы.

Возможно, мы сможем начать новую городскую традицию по украшению окон. За самые нарядные окна лично вручу призы — уютные толстовки со специально разработанным принтом — окошки с котиками, — заявил тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И вот сегодня стало известно — итоги конкурса подведены. Аккаунты победителей:

Инстаграм:

@sagulenko_m

@v_ita_lin_a

@arinabrand

@maksimovna708

@biblioteka_tolstovka_sev

@varochkin

@ruslanadosyak

@yano4ka_ka

@alexandrinkaterinka

@supervaleri

@nastiazaika2011

@julianna_21072013

@irakovalenko_art

@_len_ok_

@ksu_._ponomarenko

@nataliyapas

@katyasolovyova3

@kseniy_vishnevskaya

@arty_blazhina

@yanikyanulya

@poliakovich

@spirito_mare

@mary_ozun

@sedova2204

@margaritazaiytseva

@ s.e.e.27.06

@karpova_ju

@alek_yar

@muse4kar

@esmartty

@det_sad103

@mpautov

@evgeniaborisovna

ВКонтакте:

Благодарю севастопольцев, откликнувшихся на призыв участвовать в конкурсе, и сделавших наш город красивее! Смотрел все работы лично, и в процессе конкурса, и уже когда подсчитали комментарии. За многих «болел», поэтому рад каждой победе. Очень рад, что среди победителей есть и наши городские учреждения – библиотеки и садики, заведения общественного питания украшали свои помещения. И вообще здорово, что детей привлекали к украшению квартир. Победители получили толстовки с принтами новогодних севастопольских котов. Выпустили мы их ограниченным тиражом, специально под конкурс. Не все победители откликнулись на сообщения в личку, посмотрите внимательно, несколько толстовок ещё ждут своих владельцев, — отметил на своей странице в ВКонтакте губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

фото: ВКонтакте, Михаил Развожаев