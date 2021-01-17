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Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы
фото: ВКонтакте, Михаил Развожаев

Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 17.01.2021

Напомним, конкурс «Новый год в окнах Севастополя» в конце декабря. Его организаторы призвали севастопольцев  украшать окна огоньками, гирляндами и игрушками, выкладывайте фотографию нарядного окна в социальных сетях с хэштегом #новогодниеокна_севастополь и получать призы.

Возможно, мы сможем начать новую городскую традицию по украшению окон. За самые нарядные окна лично вручу призы — уютные толстовки со специально разработанным принтом — окошки с котиками, — заявил тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 

И вот сегодня стало известно — итоги конкурса подведены. Аккаунты победителей:

Инстаграм:

  • @sagulenko_m
  • @v_ita_lin_a
  • @arinabrand
  • @maksimovna708
  • @biblioteka_tolstovka_sev
  • @varochkin
  • @ruslanadosyak
  • @yano4ka_ka
  • @alexandrinkaterinka
  • @supervaleri
  • @nastiazaika2011
  • @julianna_21072013
  • @irakovalenko_art
  • @_len_ok_
  • @ksu_._ponomarenko
  • @nataliyapas
  • @katyasolovyova3
  • @kseniy_vishnevskaya
  • @arty_blazhina
  • @yanikyanulya
  • @poliakovich
  • @spirito_mare
  • @mary_ozun
  • @sedova2204
  • @margaritazaiytseva
  • @ s.e.e.27.06
  • @karpova_ju
  • @alek_yar
  •  @muse4kar
  • @esmartty
  • @det_sad103
  • @mpautov
  • @evgeniaborisovna

ВКонтакте: 

Благодарю севастопольцев, откликнувшихся на призыв участвовать в конкурсе, и сделавших наш город красивее! Смотрел все работы лично, и в процессе конкурса, и уже когда подсчитали комментарии. За многих «болел», поэтому рад каждой победе. Очень рад, что среди победителей есть и наши городские учреждения – библиотеки и садики, заведения общественного питания украшали свои помещения. И вообще здорово, что детей привлекали к украшению квартир. Победители получили толстовки с принтами новогодних севастопольских котов. Выпустили мы их ограниченным тиражом, специально под конкурс. Не все победители откликнулись на сообщения в личку, посмотрите внимательно, несколько толстовок ещё ждут своих владельцев, — отметил на своей странице в ВКонтакте губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы

фото: ВКонтакте, Михаил Развожаев

Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы

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