Итоги конкурса «Новый год в окнах Севастополя» подведены, победители названы

Напомним, конкурс «Новый год в окнах Севастополя» в конце декабря. Его организаторы призвали севастопольцев украшать окна огоньками, гирляндами и игрушками, выкладывайте фотографию нарядного окна в социальных сетях с хэштегом #новогодниеокна_севастополь и получать призы.
Возможно, мы сможем начать новую городскую традицию по украшению окон. За самые нарядные окна лично вручу призы — уютные толстовки со специально разработанным принтом — окошки с котиками, — заявил тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
И вот сегодня стало известно — итоги конкурса подведены. Аккаунты победителей:
Благодарю севастопольцев, откликнувшихся на призыв участвовать в конкурсе, и сделавших наш город красивее! Смотрел все работы лично, и в процессе конкурса, и уже когда подсчитали комментарии. За многих «болел», поэтому рад каждой победе. Очень рад, что среди победителей есть и наши городские учреждения – библиотеки и садики, заведения общественного питания украшали свои помещения. И вообще здорово, что детей привлекали к украшению квартир. Победители получили толстовки с принтами новогодних севастопольских котов. Выпустили мы их ограниченным тиражом, специально под конкурс. Не все победители откликнулись на сообщения в личку, посмотрите внимательно, несколько толстовок ещё ждут своих владельцев, — отметил на своей странице в ВКонтакте губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
фото: ВКонтакте, Михаил Развожаев
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