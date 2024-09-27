Итоги лета: Дальний Восток и Крым – самые быстрорастущие туристические направления

27 сентября 2024 года, Москва – Летний сезон 2024 года показал значительный рост туристической активности на Дальнем Востоке и в Крыму – в эти направлениях отмечается самый высокий рост числа бронирований в объектах размещения. Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. К Всемирному дню туризма 27 сентября эксперты проанализировали, куда российские туристы ездили в прошедшем сезоне и сколько тратили на отдых.

Эксперты отмечают, что спрос на бронирование отелей и апартаментов в Крыму этим летом вырос сильнее всего – на 44% относительно прошлого года. За ним следует Амурская область с ростом на 40%. Тройку самых быстрорастущих направлений замыкает Сахалин, где количество бронирований увеличилось на 37%. Камчатка показала рост на 30% год к году.

Среди других регионов заметный рост бронирований продемонстрировала Московская область, где туристы совершили на 24% больше бронирований, чем прошлым летом, Карачаево-Черкесия – на 22%, Красноярский край – на 12%, Калининградская, Ленинградская, Калужская и Тверская области – на 10%.

По итогам лета в топ-10 самых востребованных регионов по числу бронирований вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Татарстан, Московская область, Ростовская, Нижегородская области, Ставропольский край, Ярославская область.

Средняя стоимость ночи в бронированиях, состоявшихся с июня по август в российских отелях и апартаментах, составила 5 700 рублей – на 19% выше, чем в прошлом году (4 800 рублей).

Этим летом туристы чаще всего бронировали размещение в отелях без звезд – на такие объекты пришлось 30% спроса за сезон. Почти каждое четвертое бронирование пришлось на апартаменты (23%), при этом в таких объектах был отмечен высокий рост числа бронирований – на 30% год к году.

Примерно каждое шестое бронирование туристы совершали в отелях три звезды (15% бронирований), каждое восьмое – в гостиницах четыре звезды (12%), почти каждое десятое – в гостевых домах (9%). Примечательно, что несмотря на относительно невысокую долю глэмпингов и домов в общей структуре летних бронирований, такие объекты показали прирост спроса на 80% относительно прошлого года.

Больше всего поездок туристы совершали вдвоем – на пары без детей пришлось 46% от всех бронирований, в одиночку – 24%, вместе с детьми – 23%. Реже россияне путешествовали компаниями от трех взрослых – 7%.

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