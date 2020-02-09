Итоги минувшей недели в Крыму: 10 ДТП, в которых погибли 6 человек

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 10 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий было спасено 19 человек, 6 человек, сожалению, погибли.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 26 пожаров, из них 8 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 2 человека, эвакуировано 25, 1 человек погиб. В горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательные операции, в результате которых спасено 13 человек. На водных объектах полуострова произошло 3 происшествия, спасен 1 человек, погибло 3 человека, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.