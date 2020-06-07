Итоги минувшей недели в Крыму — 61 пожар, 11 ДТП, пять человек погибли

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 21 человек, к сожалению, 5 человек погибли. Кроме того:

За отчетный период было ликвидировано 61 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 1 происшествие на воде, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве подчёркивают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.