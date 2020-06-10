Итоги минувших суток в Крыму — 19 пожаров! В том числе — один лесной

За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 19 пожаров, из них 3 в жилом секторе, 1 возгорание автомобиля, а также 15 возгораний сухой растительности и мусора. Кроме того, был ликвидирован лесной пожар на площади 0,0215 Га.

Всего с начала года ликвидировано 1703 пожара, из них 1071 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от 03.03.2020 года № 112, с 01.04.2020 года на территории Республики Крым, установлен пожароопасный сезон.

Приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г. на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим.

Кроме того, Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым со 2 июня 2020 года продлено ограничение на посещение лесов.

По данным Авиалесоохраны, прогнозируются следующие классы пожарной опасности по условиям погоды: Бахчисарайский район (Почтовое), Евпатория, Симферополь, Белогорск, Феодосия, ГО Джанкой, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Раздольненский район – высокая (4 класс); Ангарский Перевал, Алушта, Ялта, Ай-Петри – средняя (3 класс).

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК обращают внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

не производите бесконтрольное сжигание мусора;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки;

не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;

электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;

для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы

не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;

не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;

нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».