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Фото: МЧС РК

Итоги минувших суток в Крыму — 23 пожара

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:32 30.04.2020

За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 23 пожара, а именно: 6 техногенных — из них 3 в жилом секторе и 3 в нежилом, а также 17 возгораний сухой растительности и мусора. Также, был ликвидирован лесной пожар на площади 0,42 Га.

Всего с начала года ликвидирован 1345 пожаров, из них 830 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от 03.03.2020 года № 112, с 01.04.2020 года на территории Республики Крым, установлен пожароопасный сезон.

Приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г. на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим.

Кроме того, Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 21 апреля 2020 года продлено ограничение на посещение лесов.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», на территории Республики Крым действует 3 класс пожарной опасности.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
  • не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;
  • электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;
  • для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы
  • не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;
  • не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;
  • нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112»

Итоги минувших суток в Крыму - 23 пожара

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