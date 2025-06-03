Итоги «Монетной недели» в Севастополе

Около 1,1 млн рублей вернули жители города-героя в денежный оборот страны во время «Монетной недели». Она проходила в России с 7 по 19 апреля. В этот период севастопольцы принесли в банки более 230 тыс. монет, обменяли их на банкноты или зачислили на свои банковские счета. Всего же в России граждане сдали более 51 млн монет почти на 242 млн рублей.

Банки, участвующие в акции, отменяли комиссию за обмен металлических денег — обычно она составляет до 3% от суммы.

В основном севастопольцы приносили мелочь в пакетах или пластиковых контейнерах. Активнее всего горожане сдавали монеты номиналом 1 рубль (больше 76 тыс. штук) и 10 рублей (почти 75 тыс. единиц). Меньше обменивали низкие номиналы: из своих копилок севастопольцы достали 74 пятикопеечные монеты и 160 копеечных. А вот расстаться с металлическим кругляшами в 25 рублей никто не захотел.

Эта акция в стране проходит дважды в год, и интерес севастопольцев к ней растет. Так, прошлой весной горожане обменяли монеты на 835 тыс. рублей, то есть почти на триста тысяч рублей меньше, чем в этот раз, — отметил и.о. управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко. — Ежегодно регулятор выпускает большое количество монет, но значительная их часть не возвращается в оборот, а оседает у людей в копилках и кошельках. Между тем эти деньги востребованы при расчетах. «Монетная неделя» возвращает в обращение скопившуюся мелочь, что сокращает затраты на чеканку новых денег.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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