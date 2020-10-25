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Итоги недели в Крыму — 10 ДТП и 39 пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:59 25.10.2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 16 человек, 3 из них -дети.

За отчетный период было ликвидировано 39 пожаров, из них 20 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. В горно-лесной зоне проведена 1 поисково-спасательная операция, было спасено 10 человек. Кроме того, был ликвидирован 1 лесной пожар, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В МЧС Крыма напоминают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Всего с начала текущего года крымские спасатели спасли 1157 человек.

Итоги недели в Крыму - 10 ДТП и 39 пожаров

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