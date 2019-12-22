Итоги недели в Крыму — 11 ДТП и 35 пожаров. Пострадавшие и погибшие есть

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 9 человек, в том числе 1 ребенок. К сожалению, 2 человека погибло.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 35 пожаров, из них 11 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 3 человека, 4 человека погибло. В горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательные операции, спасены 22 человека, из них 1 ребенок. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.