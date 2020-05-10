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Итоги недели в Крыму — 11 ДТП и 48 пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:42 10.05.2020

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 10 человек. К сожалению — двое погибло.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 48 пожаров, из них 23 —  это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, был ликвидирован 1 лесной пожар. На водных объектах полуострова спасен 1 человек, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Напомним, с 10 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим.

Итоги недели в Крыму - 11 ДТП и 48 пожаров

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