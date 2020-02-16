Итоги недели в Крыму — 16 ДТП, 53 пожара, трое погибших

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 16 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 16 человек, к сожалению, три человека погибло.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 53 пожара, из них 17 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 7 человек, эвакуировано 29, погибло 3 человека. В горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательных операции, в результате которых спасено 3 человека, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.