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Под Симферополем, на Евпаторийском шоссе сгорел автомобиль

Итоги недели в Крыму — 5 ДТП и 47 пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:25 20.12.2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 5 человек.

За отчетный период было ликвидировано 47 пожаров, из них 18 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Итоги недели в Крыму - 5 ДТП и 47 пожаров

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