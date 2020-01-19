Итоги недели в Крыму — 54 пожара и одно ДТП

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 1 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий — спасен 1 человек.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 54 пожара, из них 21 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 2 человека, эвакуировано 56, к сожалению, 3 человека погибло. В горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательные операции, в результате которых спасено 3 человека. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.