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Итоги недели в Крыму: 6 ДТП и 106 пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:00 06.09.2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 6 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 9 человек.

За отчетный период было ликвидировано 106 пожаров, из них 72 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, зафиксировано 7 происшествий на воде, спасено 5 человека. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательных операций, спасено 6 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве подчёркивают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

По словам Сергея Шахова, всего с начала текущего года в Крыму спасены 895 человек.

Итоги недели в Крыму: 6 ДТП и 106 пожаров

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