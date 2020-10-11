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Утренний пожар в Симферополе
Фото: ГУ МЧС по РК

Итоги недели в Крыму: 61 пожар, 12 ДТП, 3 происшествия на воде. Погибшие есть

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:25 11.10.2020

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 12 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 17 человек, к сожалению, 2 получили травмы несовместимые с жизнью.

За отчетный период был ликвидирован 61 пожар, из них 33 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 3 происшествия на воде, спасено 7 человек, к сожалению, 1 погиб. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательных операции, было спасено 7 человек, — цитирует пресс-служба МЧС Крыма министра.

По словам Сергея Шахова, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Итоги недели в Крыму: 61 пожар, 12 ДТП, 3 происшествия на воде. Погибшие есть

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