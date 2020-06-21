Итоги недели в Крыму — 67 пожаров и 17 ДТП

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. В результате оперативных действий было спасено 19 человек. К сожалению, 1 человек погиб.

За отчетный период было ликвидировано 67 пожаров, из них 48 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 3 происшествия на воде, спасен 1 человек, 2 погибло. В горно-лесной зоне проведены 4 поисково-спасательных операции, спасено 6 человек. Кроме того, было ликвидировано 2 лесных пожара, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В МЧС России в Крыму напоминают: сотрудники ведомства ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.