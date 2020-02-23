Итоги недели в Крыму — 8 ДТП и 49 пожаров

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 10 человек, один из них ребенок. Один человек, к сожалению, погиб.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 49 пожаров, из них 22 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах был спасен 1 человек, эвакуировано 24, погибло 2 человека. В горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательные операции, в результате которых спасено 3 человека, — цитирует пресс-служба МЧС России в Крыму.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.