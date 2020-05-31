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Итоги недели в Крыму: 9 ДТП и 44 пожара, в том числе — 4 лесных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:32 31.05.2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 9 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Спасены 9 человек. К сожалению, 1 человек погиб. Кроме того:

За отчетный период было ликвидировано 44 пожара, из них 25 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 1 происшествие на воде. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

По словам Сергея Шахова, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Итоги недели в Крыму: 9 ДТП и 44 пожара, в том числе - 4 лесных

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