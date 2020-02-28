Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Итоги операции «Нелегальный перевозчик» в Крыму

crimeapress_news

Итоги операции "Нелегальный перевозчик" в Крыму
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Итоги операции «Нелегальный перевозчик» в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:03 28.02.2020

В рамках общекрымской операции «Нелегальный перевозчик» в течение минувших трёх недель полицейскими выявлено 147 фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси. Рейдовые мероприятия на дорогах проводились в рамках общекрымской операции «Нелегальный перевозчик».

Сотрудниками подразделений ГИБДД задокументировано 114 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), также 4 административных материала составлено по ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Помимо этого, 8 водителей-иностранцев привлечено к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), — озвучили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконной перевозки пассажиров, выявляются случаи выхода в рейс технически неисправных транспортных средств. Усилия стражей порядка направлены на повышение уровня безопасности при оказании услуг автобусами и легковыми такси, а также соблюдения требований, установленных законодательством в области организации транспортного обеспечения.

Всего в ходе операции инспекторами ГИБДД пресечено 395 различных нарушений, совершенных  водителями автобусов.

В период операции на спецстоянку для хранения автомобилей задержаны 4 транспортных средства, которые использовались при организации незаконной перевозки пассажиров.

Итоги операции "Нелегальный перевозчик" в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.