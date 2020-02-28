Итоги операции «Нелегальный перевозчик» в Крыму

В рамках общекрымской операции «Нелегальный перевозчик» в течение минувших трёх недель полицейскими выявлено 147 фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси. Рейдовые мероприятия на дорогах проводились в рамках общекрымской операции «Нелегальный перевозчик».

Сотрудниками подразделений ГИБДД задокументировано 114 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), также 4 административных материала составлено по ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Помимо этого, 8 водителей-иностранцев привлечено к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), — озвучили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконной перевозки пассажиров, выявляются случаи выхода в рейс технически неисправных транспортных средств. Усилия стражей порядка направлены на повышение уровня безопасности при оказании услуг автобусами и легковыми такси, а также соблюдения требований, установленных законодательством в области организации транспортного обеспечения.

Всего в ходе операции инспекторами ГИБДД пресечено 395 различных нарушений, совершенных водителями автобусов.

В период операции на спецстоянку для хранения автомобилей задержаны 4 транспортных средства, которые использовались при организации незаконной перевозки пассажиров.