Итоги первой ярмарки вакансий для медиков в Севастополе

Первая медицинская ярмарка вакансий в Севастополе состоялась 28 августа. Мероприятие посетили больше 50 человек, 20 из которых сразу направили в больницы и поликлиники города для трудоустройства. Среди них и врачи, и средний медперсонал.

Сегодня на учете в Центре занятости стоит много людей, мы пригласили специально тех, кто отвечает требованиям Департамента здравоохранения. Мы считаем, что разные способы привлечения кадров важны. Ярмарка – это симбиоз взаимодействия работодателя и будущего сотрудника, который позволяет проговорить все нюансы и даже сразу подобрать работу. Тем более, здравоохранение сегодня в приоритете, и мы понимаем, что врачам и медперсоналу уделяется особое внимание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора «Центра занятости населения» Светлану Рендак.

Департамент здравоохранения, отмечают специалисты, проводит масштабную работу по привлечению врачей, среднего и младшего медперсонала к работе в учреждениях здравоохранения города.

Кадровая работа сегодня в приоритете. Ей посвящён отдельный блок национального проекта «Здравоохранение». Сегодняшнее мероприятие – один из этапов комплектации наших больниц. Мы используем все возможные способы, чтобы привлечь сотрудников в медицинские организации: это и компенсация аренды жилья некоторым категориям медиков, это и повышение заработных плат, стимулирующих выплат. Мы стараемся найти контакты, взаимодействовать с потенциальными сотрудниками, — говорит первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами». Её цель – увеличить численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, а также внедрить систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Также в регионе действует целый ряд мер поддержки медиков: выплаты молодым специалистам, компенсация за аренду жилья (тем, у кого нет собственного жилья в городе), единоразовые выплаты врачам особо востребованных специальностей, прибывшим из других регионов, и другое, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.