Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

В Саках после ливня до позднего вечера шла локализация ситуации подтоплений. Как отметил глава администрации города Александр Овдиенко, на помощь сакчанам были готовы выдвинуться соответствующие республиканские структуры. К счастью этого не понадобилось.
Подтоплеными оказалось 4 домовладения по улице Колхозной и переулок Фонтанный. Люди проживающие в этих домах эвакуированы, угрозы жизни населения нет. Разрушений нет, — подвел итог «потопа» Овдиенко.
Он поблагодарил всех неравнодушных, активных горожан, коммунальщиков, спасателей, военных, предпринимателей, депутатов за участие в работах.
Ситуация показала, что все органы управления города при возникновении ЧС действуют чётко, слажено и эффективно, — подчеркнул Овдиенко.
Фото: страница А.Овдиенко в Facebook.
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