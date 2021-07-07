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Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 07.07.2021

В Саках после ливня до позднего вечера шла локализация ситуации подтоплений. Как отметил глава администрации города Александр Овдиенко, на помощь сакчанам были готовы выдвинуться соответствующие республиканские структуры. К счастью этого не понадобилось.

Подтоплеными оказалось 4 домовладения по улице Колхозной и переулок Фонтанный. Люди проживающие в этих домах эвакуированы, угрозы жизни населения нет. Разрушений нет, — подвел итог «потопа» Овдиенко.

Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

Он поблагодарил всех неравнодушных, активных горожан, коммунальщиков, спасателей, военных, предпринимателей, депутатов за участие в работах.

Ситуация показала, что все органы управления города при возникновении ЧС действуют чётко, слажено и эффективно, — подчеркнул Овдиенко.

Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

Фото: страница А.Овдиенко в Facebook.

Итоги «потопа» в Саках: город справился, помощь республиканских структур не понадобилась

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