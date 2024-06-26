Итоги рабочей поездки Главы Крыма Сергея Аксёнова в г. Саки — «разнёс» навалы мусора и свалки

Глава республики остался недоволен качеством уборки придомовых территорий. В частности, на улицах Гайнутдинова и Санаторной не вывозятся навалы мусора, образовалась несанкционированная свалка.

По словам местных жителей, работников управляющей организации они давно не видели, обязательства не выполняются. Еще одна свалка образовалась на улице Курортной прямо напротив управления труда и социальной защиты населения администрации города Саки. Сложившаяся ситуация категорически недопустима, тем более в курортном городе в разгар сезона, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Как считает Сергей Аксёнов, администрация города не справляется с организацией уборки.

Навести порядок в Саках нужно в кратчайшие сроки, в срочном порядке – отладить работу коммунальных служб, систематизировать вывоз мусора, – потребовал Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов посетил детский сад «Светлячок», реконструкция которого производится в настоящее время. В учреждении, рассчитанном на 250 мест, будут предусмотрены концертный и актовый залы, прачечная и все необходимое. Представитель подрядной организации сообщил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком, объект будет сдан вовремя.

Также Глава Крыма заострил внимание на необходимости запустить работу нового здания подстанции скорой медицинской помощи в ближайшее время, уладив все бюрократические формальности.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым