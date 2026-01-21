Прямо сейчас:
Итоги развития здравоохранения Крыма за 2025 год
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:17 21.01.2026

Министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров поздравил крымчан с Днем Республики Крым, а также рассказал об итогах развития здравоохранения региона за 2025 год.

Сегодня мы видим, как Крым стремительно развивается и преображается. Развивается в том числе и сфера здравоохранения Республики Крым, — отметил Алексей Натаров. 

Министр сообщил, что за 2025 год в Крыму построено 73 объекта здравоохранения – 2 поликлиники в Симферополе, поликлиника в п. Зуя Белогорского района, 37 врачебных амбулаторий, 33 фельдшерско-акушерских пункта. Выполнен капитальный ремонт 66 объектов.

Для 18 медорганизаций приобретено 46 автомобилей «Lada Granta», которые используются для доставки пациентов в медучреждения, медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки препаратов до жителей отдаленных сел.

Закуплено и введено в эксплуатацию более 800 единиц оборудования – в том числе комплекс для электрофизиологических исследований и лечения, аппарат для брахитерапии, рентген-аппараты, передвижные медицинские комплексы, а также другое диагностическое и лечебное оборудование.

Создано девять центров здоровья, четыре из них оснащены новым оборудованием. В центрах здоровья можно пройти комплексное обследование для выявления факторов риска развития заболеваний и оценки функциональных и адаптивных резервов организма.

Более 17 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 14% больше показателей 2024 года. Крымские специалисты освоили новые виды оперативного лечения в области сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, рентген-эндоваскулярной хирургии, нейрохирургии и других сферах.

В прошлом году 90 медицинских работников стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — это 70 врачей и 20 медработников среднего звена. Также приступили к работе 135 молодых специалистов, получивших высшее медицинское образование по целевому договору.

Отрасль здравоохранения Крыма продолжает своё развитие, повышая качество и доступность медицины для каждого. Желаю процветания нашему региону, а всем жителям республики — крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в созидательном труде на благо Крыма! С праздником!, — отметил министр.   

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 2 116

