Итоги реализации программы «Крым как мы хотим» в Республике Крым за 2021-2025 годы подведены

Выступая на заседании зампред подчеркнула, что в республике ведется активная работа по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Крым: функционируют Портал «Открытый бюджет» (разделы «Крым как мы хотим», «Школьное инициативное бюджетирование», «Студенческая инициатива Крыма»), обеспечивающий автоматизацию процессов подачи, рассмотрения и согласования проектов инициативного бюджетирования, а Центр изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова оказывает на постоянной основе консультационную, информационную поддержку при подготовке проектов в рамках программы «Крым как мы хотим».

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что почти каждый активный житель села знает, что означает термин «инициативное бюджетирование». За 5 лет проведено 5 конкурсных отборов проектов инициативного бюджетирования. В процесс вовлечены все 14 муниципальных районов Крыма. 433 проекта жителей победили в конкурсах, общая стоимость их составила порядка 601,2 млн рублей, в том числе 468,5 млн рублей — субсидия из республиканского бюджета, — сообщила Ирина Кивико.

Относительно реализации практики школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) главный финансист Крыма доложила, что данная практика ориентирована на школьников 8 — 11 классов сельских школ Крыма.

За 3 года реализованы 653 школьных проекта общей стоимостью 231 млн рублей, в том числе 209,6 млн рублей — субсидия из республиканского бюджета, — уточнила Ирина Кивико.

Продолжая разговор о достижениях республики вице-премьер обратила внимание участников, что за 5-летний период республика достигла значительных успехов в области инициативного бюджетирования. Крымские проекты всё чаще отмечаются на всероссийских конкурсах, а по итогам 2024 года опыт Крыма включён в Доклад о лучших практиках Российской Федерации. Также Минфин Крыма впервые принял участие во Всероссийском конкурсе управленческих инициатив, представив работу о школьном и студенческом инициативном бюджетировании. Среди более чем двухсот проектов наш проект занял призовое место в одной из номинаций.

Крымская практика приобрела «свой почерк», став уникальной благодаря системному подходу: одними из первых республика привлекла молодежь к участию в творческих конкурсах, проводимых ежегодно среди школ, успешно второй год подряд реализуется уникальный проект «Школа у моря», — отметила Ирина Кивико.

Зампред анонсировала, что благодаря значительным достижениям Крыма в развитии инициативного бюджетирования по согласованию с Главой Республики Сергеем Аксёновым, Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России принято решение выбрать нашу республику площадкой для проведения V Всероссийской конференции по школьному инициативному бюджетированию. Конференция пройдёт на базе Лицея Крымской весны, как Академии ШкИБ.

Крыму будет чем удивить участников конференции в плане обмена опытом и конференция станет важным событием, позволяющим обменяться новыми идеями, — сказала Ирина Кивико.

В завершении своего выступления вице-премьер напомнила, что в республике в этом году впервые проведен конкурс студенческих инициатив, победителями которого стали 44 проекта общей стоимостью более 20 млн руб.

Правительство Крыма поддерживает дальнейшее развитие в республике нового для республики направления «студенческое инициативное бюджетирование», которое оказывает, несомненно, формирование ответственного финансово грамотного студента – гражданина России, — сказала в заключение Ирина Кивико.

Подробности в презентации.

источник: по информации пресс-службы Минфина РК