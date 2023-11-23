Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены
актуально в республике
Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса » подведены

Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:00 23.11.2023

Подведены итоги VII Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма», организованного Центром народного творчества РК при поддержке отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Красноперекопска.  Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики Крым.

Творческий проект направлен на сохранение и развитие вокального исполнительского мастерства, выявление и поддержку талантливых исполнителей, эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения на лучших образцах вокального искусства. К участию были приглашены солисты-вокалисты в различных возрастных категориях, а также ансамбли и ансамбли малых форм. В адрес организационного комитета поступило свыше 130 заявок солистов и вокальных коллективов разных стилей, — отмечают организаторы конкурса. 

В Красноперекопском городском Дворце культуры прошел II этап конкурса.

Узнайте больше:  Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусств Крыма. Жюри оценивало качество музыкального исполнения, эмоциональность и выразительность, соответствие образу исполняемого произведения, сценическую культуру, репертуар, вокальные данные исполнителей и многоголосное пение.

По итогам проведения конкурса определились лауреаты I, II, III степени в представленных номинациях с учетом возрастных категорий, а также обладатели гран-при.

Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены

Имена победителей опубликованы на официальном сайте Центра народного творчества Республики Крым.

Всем участникам были вручены дипломы лауреатов, а победителям дипломы и ценные призы.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: конкурсы в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
конкурсы в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.