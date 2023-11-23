Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены

Творческий проект направлен на сохранение и развитие вокального исполнительского мастерства, выявление и поддержку талантливых исполнителей, эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения на лучших образцах вокального искусства. К участию были приглашены солисты-вокалисты в различных возрастных категориях, а также ансамбли и ансамбли малых форм. В адрес организационного комитета поступило свыше 130 заявок солистов и вокальных коллективов разных стилей, — отмечают организаторы конкурса.

В Красноперекопском городском Дворце культуры прошел II этап конкурса.

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусств Крыма. Жюри оценивало качество музыкального исполнения, эмоциональность и выразительность, соответствие образу исполняемого произведения, сценическую культуру, репертуар, вокальные данные исполнителей и многоголосное пение.

По итогам проведения конкурса определились лауреаты I, II, III степени в представленных номинациях с учетом возрастных категорий, а также обладатели гран-при.

Имена победителей опубликованы на официальном сайте Центра народного творчества Республики Крым.

Всем участникам были вручены дипломы лауреатов, а победителям дипломы и ценные призы.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым