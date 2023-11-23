Итоги Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма» подведены

Подведены итоги VII Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма», организованного Центром народного творчества РК при поддержке отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Красноперекопска. Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики Крым.
Творческий проект направлен на сохранение и развитие вокального исполнительского мастерства, выявление и поддержку талантливых исполнителей, эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения на лучших образцах вокального искусства. К участию были приглашены солисты-вокалисты в различных возрастных категориях, а также ансамбли и ансамбли малых форм. В адрес организационного комитета поступило свыше 130 заявок солистов и вокальных коллективов разных стилей, — отмечают организаторы конкурса.
В Красноперекопском городском Дворце культуры прошел II этап конкурса.
В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусств Крыма. Жюри оценивало качество музыкального исполнения, эмоциональность и выразительность, соответствие образу исполняемого произведения, сценическую культуру, репертуар, вокальные данные исполнителей и многоголосное пение.
По итогам проведения конкурса определились лауреаты I, II, III степени в представленных номинациях с учетом возрастных категорий, а также обладатели гран-при.
Имена победителей опубликованы на официальном сайте Центра народного творчества Республики Крым.
Всем участникам были вручены дипломы лауреатов, а победителям дипломы и ценные призы.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым
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