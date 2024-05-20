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Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев

Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 20.05.2024

С 15 по 18 мая в Севастополе прошёл турнир по волейболу «Кубок городов-героев», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Торжественное закрытие соревнований состоялось на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Шевченко.

Друзья, в 2024 году наш турнир точно запомнится его участникам и войдёт в историю. Несмотря на атаки врага, мы смогли провести и успешно завершить кубок. Вот почему никто в мире не может победить нашу великую страну и не победит никогда. Потому что у нас самый сильный духом, волевой народ. Спасибо вам большое за то, что приехали, вы большие молодцы. Впервые турнир по волейболу среди команд городов-героев, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в 2021 году. И в 2024-м мы старались сделать всё, чтобы участники турнира чувствовали себя комфортно и могли с пользой провести время. Команды посетили экскурсии и побывали в легендарных местах нашего города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Среди девушек первое место завоевала команда Волгограда, второе место – представители Севастополя, третье место – команда Москвы. Среди юношей первое место завоевала команда Белгорода, второе место – представители Волгограда, третье место – команда Херсонской области. Среди ветеранов на первом месте команда Москвы, на втором – представители Севастополя, на третьем – команда Волгограда.

Соревнования прошли в дружественной и тёплой обстановке. На протяжении четырёх дней мы боролись с сильными соперниками и получили большое удовольствие от игры. Спасибо большое организаторам за соревнования, а также за культурную программу, – отмечает тренер команды Белгорода Анатолий Гончаров.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов из городов-героев Волгограда, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и города Белгорода.

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Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев Итоги севастопольского турнира по волейболу среди команд городов-героев

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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