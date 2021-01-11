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В ДТП на дороге «Старый Крым – Золотое поле» пострадало 2 человека

Итоги суток в Крыму: 11 ДТП и 31 пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:25 11.01.2021

За прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 15 человек, к сожалению, 1 получил травмы несовместимые с жизнью.

Также, за отчетный период был ликвидирован 31 пожар, из них 11 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Итоги суток в Крыму: 11 ДТП и 31 пожар

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