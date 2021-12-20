Итоги: в какие страны летали россияне в 2021 году и как изменились цены на билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
До пандемии доля зарубежных перелётов, по данным продаж Туту.ру, составляла 17-20%. В 2021 году россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, а также на зарубежные курорты и платили за перелёт, как правило, больше, чем до пандемии, — отмечают аналитики сервиса.
Топ-20 популярных стран с вылетом из России в 2021 году
|Страна назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону, 2019
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека, 2021 к 2019
|Армения
|19,6%
|7534
|8244
|+9%
|Киргизия
|16,8%
|10408
|8785
|-16%
|Узбекистан
|14,5%
|12389
|12517
|+1%
|Азербайджан
|8,8%
|10630
|14724
|+39%
|Турция
|7,9%
|10752
|10603
|-1%
|Молдавия
|7,7%
|8439
|9799
|+16%
|Таджикистан
|4,9%
|12984
|12534
|-3%
|Беларусь
|4,0%
|7728
|9155
|+18%
|Казахстан
|1,9%
|13053
|23132
|+77%
|Германия
|1,1%
|12853
|17788
|+38%
|Кипр
|0,9%
|14365
|16768
|+17%
|Грузия
|0,9%
|8789
|17322
|+97%
|Египет
|0,9%
|17075
|19202
|+12%
|ОАЭ
|0,9%
|18864
|28327
|+50%
|Украина
|0,9%
|12194
|18733
|+54%
|Сербия
|0,8%
|12159
|19140
|+57%
|Греция
|0,8%
|12360
|19944
|+61%
|Болгария
|0,8%
|10715
|16782
|+57%
|Италия
|0,5%
|12388
|20095
|+62%
|Черногория
|0,4%
|11815
|28740
|+143%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Топ-10 стран в основном представлен ближним зарубежьем: Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Беларусь и Казахстан. Также у самостоятельных путешественников из России были популярны курортные направления: Турция, Кипр, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Греция Болгария, Черногория. А кроме того, в топ-20 по итогам 2021 года вошли Германия, Грузия, Украина, Сербия и Италия.
Динамика среднего чека за перелёт в зарубежные страны
|Сегмент
|Средний чек в одну сторону, 2019
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Ближнее зарубежье
|10958
|11368
|13930
|Дальнее зарубежье
|17732
|17829
|17903
|Европа
|13639
|14409
|19386
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Средний чек за перелёт из России в страны ближнего зарубежья в 2021 году составил, по предварительным данным, 13 930 рублей за билет в одну сторону (+23% к 2020 году). За билет в Европу платили в среднем 19 385 рублей, на 35% больше, чем год назад. Билеты в страны дальнего зарубежья по цене мало отличались от прошлого года, средний чек составил 17 903 рубля за перелёт в одну сторону.
Как россияне добирались за рубеж: доля прямых перелётов
|Направления
|Доля прямых перелетов, 2019
|Доля прямых перелетов, 2021
|Москва — Ереван
|99%
|91%
|Москва — Кишинёв
|98%
|98%
|Москва — Ташкент
|98%
|95%
|Москва — Бишкек
|97%
|84%
|Москва — Ош
|100%
|67%
|Москва — Баку
|99%
|68%
|Москва — Стамбул
|98%
|96%
|Москва — Минск
|100%
|99%
|Москва — Анталья
|93%
|97%
|Москва — Душанбе
|94%
|55%
|Москва — Гюмри
|100%
|97%
|Санкт-Петербург — Кишинёв
|89%
|93%
|Санкт-Петербург — Ереван
|71%
|94%
|Москва — Бухара
|99%
|98%
|Москва — Самарканд
|99%
|98%
|Москва — Алматы
|96%
|69%
|Москва — Тбилиси
|86%
|9%
|Москва — Тиват
|97%
|1%
|Москва — Прага
|97%
|82%
|Москва — Рига
|100%
|93%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Доля бронирований прямых перелетов на популярных зарубежных авианаправлениях постепенно возвращается к допандемийному уровню. Из Москвы в Ереван, Кишинёв, Ташкент, Минск более чем в 90% случаев летают прямыми рейсами. Доля прямых перелётов из Москвы в Баку и Алматы пока составляет 68-69%, а до пандемии прямыми рейсами туда летали в 96-99% случаев. Доля прямых перелетов в Стамбул и Анталью составляет 96-97%.
Самая низкая доля прямых перелётов среди популярных направлений фиксируется из Москвы в Тбилиси в Тиват: всего 9% и 1% соответственно. В 2019 году в Тбилиси в 86% случаев летали прямыми рейсами, а в Тиват доля прямых перелётов в спросе была на уровне 97%.
На 2022 год мы строим очень осторожные прогнозы относительно дальнейшего восстановления международного авиасообщения. Постепенно разные страны начали принимать россиян — вакцинированных или с ПЦР-тестами, увеличивалось число открытых направлений. Однако конец года отметился появлением нового штамма коронавируса и очередной волной закрытий границ, и, конечно, это скажется на темпах восстановления международных авиаперевозок. Темпы восстановления международного сообщения будут зависеть от того, как будет дальше распространяться вирус, какие условия въезда разные страны сочтут приемлемыми и как будут признавать разные вакцины. Многие страны уже делают послабления для туристов, привитых российскими вакцинами. Мы надеемся, что постепенно число этих стран будет расти, и международный туризм будет понемногу восстанавливаться, — комментирует ситуацию руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина.
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