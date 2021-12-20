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В какие страны летали россияне в 2021 году и как изменились цены на билеты
иллюстрация: pxhere.com

Итоги: в какие страны летали россияне в 2021 году и как изменились цены на билеты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 20.12.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги 2021 года и рассказывает о самых популярных зарубежных авианаправлениях. По данным аналитиков Туту.ру, в 2021 году за рубеж совершалось около 6-7% перелётов.

До пандемии доля зарубежных перелётов, по данным продаж Туту.ру, составляла 17-20%. В 2021 году россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, а также на зарубежные курорты и платили за перелёт, как правило, больше, чем до пандемии, — отмечают аналитики сервиса.

Топ-20 популярных стран с вылетом из России в 2021 году

Страна назначенияДоля пассажировСредний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека, 2021 к 2019
Армения19,6%75348244+9%
Киргизия16,8%104088785-16%
Узбекистан14,5%1238912517+1%
Азербайджан8,8%1063014724+39%
Турция7,9%1075210603-1%
Молдавия7,7%84399799+16%
Таджикистан4,9%1298412534-3%
Беларусь4,0%77289155+18%
Казахстан1,9%1305323132+77%
Германия1,1%1285317788+38%
Кипр0,9%1436516768+17%
Грузия0,9%878917322+97%
Египет0,9%1707519202+12%
ОАЭ0,9%1886428327+50%
Украина0,9%1219418733+54%
Сербия0,8%1215919140+57%
Греция0,8%1236019944+61%
Болгария0,8%1071516782+57%
Италия0,5%1238820095+62%
Черногория0,4%1181528740+143%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Топ-10 стран в основном представлен ближним зарубежьем: Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Беларусь и Казахстан. Также у самостоятельных путешественников из России были популярны курортные направления: Турция, Кипр, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Греция Болгария, Черногория. А кроме того, в топ-20 по итогам 2021 года вошли Германия, Грузия, Украина, Сербия и Италия.

Динамика среднего чека за перелёт в зарубежные страны

СегментСредний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021
Ближнее зарубежье109581136813930
Дальнее зарубежье177321782917903
Европа136391440919386

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за перелёт из России в страны ближнего зарубежья в 2021 году составил, по предварительным данным, 13 930 рублей за билет в одну сторону (+23% к 2020 году). За билет в Европу платили в среднем 19 385 рублей, на 35% больше, чем год назад. Билеты в страны дальнего зарубежья по цене мало отличались от прошлого года, средний чек составил 17 903 рубля за перелёт в одну сторону.

Как россияне добирались за рубеж: доля прямых перелётов

НаправленияДоля прямых перелетов, 2019Доля прямых перелетов, 2021
Москва — Ереван99%91%
Москва — Кишинёв98%98%
Москва — Ташкент98%95%
Москва — Бишкек97%84%
Москва — Ош100%67%
Москва — Баку99%68%
Москва — Стамбул98%96%
Москва — Минск100%99%
Москва — Анталья93%97%
Москва — Душанбе94%55%
Москва — Гюмри100%97%
Санкт-Петербург — Кишинёв89%93%
Санкт-Петербург — Ереван71%94%
Москва — Бухара99%98%
Москва — Самарканд99%98%
Москва — Алматы96%69%
Москва — Тбилиси86%9%
Москва — Тиват97%1%
Москва — Прага97%82%
Москва — Рига100%93%
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Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Доля бронирований прямых перелетов на популярных зарубежных авианаправлениях постепенно возвращается к допандемийному уровню. Из Москвы в Ереван, Кишинёв, Ташкент, Минск более чем в 90% случаев летают прямыми рейсами. Доля прямых перелётов из Москвы в Баку и Алматы пока составляет 68-69%, а до пандемии прямыми рейсами туда летали в 96-99% случаев. Доля прямых перелетов в Стамбул и Анталью составляет 96-97%.

Самая низкая доля прямых перелётов среди популярных направлений фиксируется из Москвы в Тбилиси в Тиват: всего 9% и 1% соответственно. В 2019 году в Тбилиси в 86% случаев летали прямыми рейсами, а в Тиват доля прямых перелётов в спросе была на уровне 97%.

На 2022 год мы строим очень осторожные прогнозы относительно дальнейшего восстановления международного авиасообщения. Постепенно разные страны начали принимать россиян — вакцинированных или с ПЦР-тестами, увеличивалось число открытых направлений. Однако конец года отметился появлением нового штамма коронавируса и очередной волной закрытий границ, и, конечно, это скажется на темпах восстановления международных авиаперевозок. Темпы восстановления международного сообщения будут зависеть от того, как будет дальше распространяться вирус, какие условия въезда разные страны сочтут приемлемыми и как будут признавать разные вакцины. Многие страны уже делают послабления для туристов, привитых российскими вакцинами. Мы надеемся, что постепенно число этих стран будет расти, и международный туризм будет понемногу восстанавливаться, — комментирует ситуацию руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина. 

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Итоги: в какие страны летали россияне в 2021 году и как изменились цены на билеты

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