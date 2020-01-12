Итоги в Крыму — шестеро погибших в ДТП и при пожарах

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 7 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 7 человек. К сожалению, 1 человек погиб.
Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 27 пожаров, из них 5 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 3 человека, 5 человек погибло. В горно-лесной зоне спасены 7 человек, из них 2 детей. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.