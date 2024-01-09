Итоги зимних праздничных выходных в Севастополе

Главное управление МЧС России по городу Севастополю подводит итоги реагирования подразделений в период зимних торжеств 2024 года – с 1 по 8 января.

За время праздничных выходных подразделения Главного управления совершили 80 боевых выездов. На территории региона за этот период произошло 12 пожаров – это на 3 меньше, чем в 2023 году. Все пожары были техногенными, возгораний на природных территориях не зарегистрировано, погибших и пострадавших нет. Положительной динамики во многом удалось достичь благодаря грамотной и планомерной профилактической работе, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Профилактика на водных объектах также дала свои плоды: третий год подряд в праздничное время несчастных случаев на воде не происходит.

Без происшествий обошлось и в горно-лесной местности, тогда как в прошлом году таковых было 3.

2 раза сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались к работам по ликвидации последствий ДТП – это также на 3 происшествия меньше, чем в аналогичное время прошлого года. Спасён 1 человек.

Пиротехниками Специализированного отряда Главного управления МЧС обнаружено 13 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны – все находки успешно обезврежены.

Напомним, что и «кульминация празднеств» – новогодняя ночь – для Севастополя стала самой спокойной за несколько лет. Пожарные и спасатели МЧС России в это время совершили 3 боевых выезда на тушение пожаров, что на 3 меньше, чем в прошлогодний праздник. 1 сообщение оказалось ложным. Иных происшествий зафиксировано не было.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе