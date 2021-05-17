Итоговые экзамены в Севастополе состоятся на 23 площадках. Первый — 24 мая

Единый государственный экзамен для учеников 11 классов начинается 31 мая. Для 9 классов экзамены начнутся 24 мая.

Самые массовые экзамены проходят для 9 классов 24 и 25 мая – это русский язык, и 27, 28 мая – математика. В 11 классах самые массовые 3 и 4 июня – русский язык, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования Елену Богомолову.

В 2021 году в итоговой аттестации будут участвовать 4 399 выпускников 9 классов и 3 011 выпускников 11 классов. Экзамены пройдут на 23 площадках – это на три больше, чем в прошлом году. Кроме того, Севастополь – один из немногих регионов России, где экзаменационные материалы будут передаваться в пункты проведения по интернету.

Раньше привозили экзаменационные материалы через фельдъегерскую службу, а сейчас все полностью печатается и сканируется в аудитории под камерами, – пояснила директор профильного департамента.

Благодаря закупленному для школ оборудованию, Севастополь также в числе первых регионов, где впервые в 2021 году экзамен по информатике будут сдавать в компьютерной форме.

Что касается планов на лето, в шести школах будут организованы летние лагеря – это школы № 11, 14, 17, 57, 59 и образовательный центр «Бухта Казачья». В двух образовательных организациях будет организована работа летней школы. Кроме того, летом будут работать все организации дополнительного образования.

Как отметила Елена Богомолова, в летние месяцы в Севастополе планируется трудоустроить 1 200 школьников.