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IV Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист»: первый тур продлён

IV Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист»: первый тур продлён

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:53 11.11.2020

В связи повышенным спросом и большой активностью участников организационный комитет IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» совместно с председателем жюри Владимиром Ильичом Решетняком принял решение продлить приём заявок для участия в I туре конкурса до 25 ноября 2020 года.

О проведении II тура, финала конкурса и награждении победителей будет сообщено дополнительно после утверждения дат членами жюри.

IV Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» – масштабный проект, задачами которого являются стимулирование профессионального роста юристов, выявление и поощрение высококвалифицированных специалистов.

В состав жюри конкурса вошли признанные авторитеты Республики Крым и города Севастополя в области права. Возглавил комиссию заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Ильич Решетняк.

Соревнования проводятся в трёх номинациях:

  • гражданско-правовая;
  • государственно-правовая;
  • уголовно-правовая.

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие юридическое образование, а также студенты юридических специальностей.

Прием заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого (заочного) тура проводится с 23 сентября по 25 ноября включительно. Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте sev.konkurs.vashkons.ru. Участие в конкурсе бесплатно для всех желающих! — отмечают организаторы.

IV Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист»: первый тур продлён

IV Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист»: первый тур продлён

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