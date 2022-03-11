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Из 19-ти – двое. Итоги конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя
Фото: rk.gov.ru

Из 19-ти – двое. Итоги конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 11.03.2022

Сегодня состоялся повторный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Конкуренция была нешуточной. На пост главы администрации крымской столицы претендовало аж 19 человек (см. список, даты в нем — день подачи документов на конкурс).

Из 19-ти – двое. Итоги конкурса на замещение должности главы администрации СимферополяИз 19-ти – двое. Итоги конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя

Конкурсная комиссия внимательно выслушала программы кандидатов, задала вопросы (в том числе и на знание законодательства). Определенную роль сыграло и рейтинговое онлайн-голосование. В итоге финалистов двое: министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев, набравший 79 баллов, и директор ООО «Соцветие Алвита» Виталий Ратковский (65 баллов).

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Финальное слово за депутатами горсовета Симферополя. Депутатский корпус выберет главу администрации города на сессии, которая состоится 14 марта. Ставим на Афанасьева?

Кто бы не занял этот пост, у него будет немало забот.

Необходимо приложить максимум усилий, профессиональных навыков и знаний, чтобы решить насущные проблемы города, сделать его чистым и ухоженным, комфортным для жизни, работы и отдыха. Конечно, это зависит не только от главы администрации, но и команды, которая будет работать с ним, — прокомментировал глава конкурсной комиссии, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.


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