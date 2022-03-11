Из 19-ти – двое. Итоги конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя

Сегодня состоялся повторный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Конкуренция была нешуточной. На пост главы администрации крымской столицы претендовало аж 19 человек (см. список, даты в нем — день подачи документов на конкурс).

Конкурсная комиссия внимательно выслушала программы кандидатов, задала вопросы (в том числе и на знание законодательства). Определенную роль сыграло и рейтинговое онлайн-голосование. В итоге финалистов двое: министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев, набравший 79 баллов, и директор ООО «Соцветие Алвита» Виталий Ратковский (65 баллов).

Финальное слово за депутатами горсовета Симферополя. Депутатский корпус выберет главу администрации города на сессии, которая состоится 14 марта. Ставим на Афанасьева?

Кто бы не занял этот пост, у него будет немало забот.

Необходимо приложить максимум усилий, профессиональных навыков и знаний, чтобы решить насущные проблемы города, сделать его чистым и ухоженным, комфортным для жизни, работы и отдыха. Конечно, это зависит не только от главы администрации, но и команды, которая будет работать с ним, — прокомментировал глава конкурсной комиссии, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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