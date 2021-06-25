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Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16

Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 25.06.2021

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю продолжают плановую работу по техническому освидетельствованию пляжей региона. Согласно постановлению Правительства Севастополя, утверждён перечень из 30 мест отдыха у воды.

На сегодняшний день к эксплуатации допущены 16; планируется, что в ближайшее время проверку пройдут ещё 8 – операторам поручено устранить выявленные нарушения. По шести пляжам заявки на освидетельствование не подавались, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

23 июня инспекторы провели повторное освидетельствование пляжа детского оздоровительного лагеря «Алькадар».

В первую очередь проверяли оснащение спасательных постов, наличие буйков, а также обозначение зоны купания для детей. Пляж «Алькадар» мы допустили к эксплуатации. Однако во время проверки на соседнем пляже – «Любимовка-2» – был выявлен факт размещения в зоне купания пунктов проката маломерных судов, в частности, гидроциклов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, которым предусмотрен штраф от 15 000 рублей – также будут приняты иные меры реагирования, – отмечает начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю Анна Козачок.

Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16 Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16 Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16 Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16 Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Из 30 пляжей Севастополя к эксплуатации пока допущены только 16

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