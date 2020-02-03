Из аэропорта «Симферополь» разослали более 500 новогодних открыток

Более 500 открыток с новогодними поздравлениями отправили по всему миру пассажиры и гости Международного аэропорта «Симферополь». Около трети всех открыток предназначались адресатам за пределами России – из Израиля, США, Украины, Белоруссии и других стран.

Стойка с открытками и специальным почтовым ящиком открылась в общедоступной зоне на первом этаже терминала Симферополь 17 декабря. Все желающие могли заполнить и отправить открытки пяти разных видов. Почта Крыма отправляла открытки в любую точку страны или мира, — говорят в пресс-службе Международной аэропорта «Симферополь».

Бесплатные открытки можно было отправить в рамках акции «Новогодняя Россия», организованной телеканалом «Россия 1», аэропортом Симферополь и ФГУП «Почта Крыма». Она была нацелена на возрождение добрых традиций поздравления родных, близких, друзей новогодними открытками. Из-за высокого спроса у посетителей аэропорта сроки акции были продлены с 25 декабря 2019 до 31 января 2020 года.