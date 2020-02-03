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Из аэропорта "Симферополь" разослали более 500 новогодних открыток
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Из аэропорта «Симферополь» разослали более 500 новогодних открыток

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:12 03.02.2020

Более 500 открыток с новогодними поздравлениями отправили по всему миру пассажиры и гости Международного аэропорта «Симферополь». Около трети всех открыток предназначались адресатам за пределами России – из Израиля, США, Украины, Белоруссии и других стран.

Стойка с открытками и специальным почтовым ящиком открылась в общедоступной зоне на первом этаже терминала Симферополь 17 декабря. Все желающие могли заполнить и отправить открытки пяти разных видов. Почта Крыма отправляла открытки в любую точку страны или мира, — говорят в пресс-службе Международной аэропорта «Симферополь».

Бесплатные открытки можно было отправить в рамках акции «Новогодняя Россия», организованной телеканалом «Россия 1», аэропортом Симферополь и ФГУП «Почта Крыма». Она была нацелена на возрождение добрых традиций поздравления родных, близких, друзей новогодними открытками. Из-за высокого спроса у посетителей аэропорта сроки акции были продлены с 25 декабря 2019 до 31 января 2020 года.

Новогодние праздники – это всегда чудеса! Мы с радостью откликнулись на предложение принять участие в акции. Ведь открытка, подписанная рукой, это намного «теплее» простых смс, — отмечает директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь.

Из аэропорта "Симферополь" разослали более 500 новогодних открыток

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